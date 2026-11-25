Netflix presentó la oferta más alta para arrebatarle a Fox los derechos televisivos del Mundial 2030 en Estados Unidos.

De acuerdo con The Guardian, FIFA abrió una segunda ronda de subasta por la transmisión del próximo campeonato del mundo para aumentar su precio, y la plataforma de streaming comenzaría a perfilarse como la favorita.

Con ello, Fox perdería el Mundial 2030 aunque ha unido fuerzas con Univisión para mantener el torneo en televisión abierta, mientras que Telemundo estaría prácticamente fuera debido a que no puede competir con la propuesta de Netflix.

Netflix presenta oferta para quedarse con los derechos del Mundial 2030

Los derechos del Mundial 2030 podrían ser de Netflix, ya que lanzó una oferta importante a FIFA, llevando el evento futbolístico hacia el streaming.

El organismo liderado por Gianni Infantino solicitó entre 1,500 y 2,000 millones de dólares por su acuerdo de transmisión del Mundial 2030.

Se trata de una cifra más alta respecto a los 485 millones y 600 millones que le dieron Fox y Telemundo, respectivamente, a FIFA por el Mundial 2026.

Mundial 2030 (MEXSPORT / Richard Callis)

Hasta el momento, FIFA no ha recibido ofertas de empresas como ESPN, Apple, Dazn, YouTube, Skydance y NBC Universal por el Mundial 2030, pese a que la reciente justa futbolística tuvo cifra récord de audiencia.

El principal factor para que dichas compañías declinaran presentar ofertas tiene que ver con los horarios desfavorables para el público de Estados Unidos durante el Mundial 2030 que será en Marruecos, España y Portugal.

Igualmente, existía en la industria incertidumbre porque pocas empresas pueden superar la oferta de Netflix que ya tiene los derechos de transmisión en Estados Unidos para el Mundial Femenil de 2027 y 2031.

The Guardian señala que si Netflix se queda con el Mundial 2030 podría sublicenciar varios partidos, aunque en Estados Unidos no hay leyes que le obliguen a realizarlo.