Meta, matriz de Facebook, fue condenada a pagar 25 mil millones de dólares por engañar a usuarios sobre sus políticas de privacidad y moderación de contenidos.

El juez Francis Mathew emitió la sentencia después de que un jurado responsabilizara a Meta por más de 43 millones de infracciones a leyes estatales.

El caso está relacionado con Cambridge Analytica, consultora que recopiló datos personales de aproximadamente 87 millones de perfiles de Facebook para elaborar publicidad política durante 2016.

¿Por qué Meta fue sancionada con 25 mil millones de dólares?

El fiscal general Raúl Torrez calificó el fallo contra Meta como uno de los mayores veredictos estatales contra una empresa en la historia estadounidense.

Nuevo México fue el único estado que llevó el caso a juicio, mientras otros 48 estados alcanzaron previamente un acuerdo con Meta por 18 mil millones de dólares.

Meta y sus redes sociales (Unsplash)

Durante el proceso, la Fiscalía reclamó entre 35 mil y 40 mil millones de dólares, mientras la defensa consideró que la sanción debía limitarse a 3 mil 400 millones.

Meta cuestionó el cálculo de las infracciones y negó haber perjudicado directamente a los usuarios, además de considerar excesiva la interpretación aplicada por las autoridades estatales.

La Fiscalía también acusó a Facebook de permitir desinformación y contenidos violentos, aunque el jurado rechazó algunas imputaciones relacionadas con declaraciones sobre la pandemia.

Los 25 mil millones de dólares se destinarían al sistema educativo de Nuevo México, aunque el dinero podría quedar bloqueado mientras avance el proceso de apelación.

Meta ya anunció que recurrirá la sentencia y podría impugnar también el monto, mientras la Fiscalía busca impedir judicialmente que repita las prácticas cuestionadas.