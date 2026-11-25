El concurso de belleza Miss Universo 2026 dejó ya a las participantes del Top 5, permitiendo conocer quienes son las candidatas finalistas que se disputarán la corona.
Tras las votaciones del jurado, las participantes que lograron avanzar a la gran final de Miss Universo 2026 son las representantes de:
- Bea Millan-Windorski, de Filipinas
- Georgia Waddington, de Nueva Zelanda
- Clara Federica Vegas Goetz, de Venezuela
- Melissa Núñez, de República Dominicana
- Jennifer Barreto, de Puerto Rico
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