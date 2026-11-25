El concurso de belleza Miss Universo 2026 dejó ya a las participantes del Top 5, permitiendo conocer quienes son las candidatas finalistas que se disputarán la corona.

Tras las votaciones del jurado, las participantes que lograron avanzar a la gran final de Miss Universo 2026 son las representantes de:

Top 5 de Miss Universo (Especial)

Nota en desarrollo. En breve más información...