Reino Unido investiga a TikTok por incumplir en sus medidas de protección de menores y exponerlos a posible contenido perjudicial.

La Oficina de Comunicaciones (Ofcom) de Reino Unido, informó el jueves 16 de julio que analizará si TikTok ha cumplido con sus obligaciones legales; en específico, en verificar la edad de sus usuarios.

A partir de 2027, Reino Unidos no permitirá que menores de 16 años tengan redes sociales o puedan realizar en vivos en plataformas digitales.

TikTok enfrenta investigación en Reino Unido por fallas en protección a menores

Ofcom es el organismo encargado de regular los medios de comunicación y telecomunicación en Reino Unido, por lo que confirmó que investigará a TikTok.

Dicho análisis establecerá si TikTok cumple o no su obligaciones legales para proteger a los menores a contenido perjudicial.

TikTok (Unsplash)

La red social tiene la obligación de confirmar la edad de sus usuarios, por lo que Ofcom investigará si la plataforma cuenta con un sistema de verificación.

Ofcom multó con 47 millones de pesos a TikTok en 2024 por no facilitar la información sobre la función de control parental.

El organismo aclaró que la investigación no significa que ya se haya confirmado que TikTok no cumplió con las medidas de cuidado a menores.

Pero, de confirmarse irregularidades por parte de TikTok en su verificador de edad, se les podría imponer una multa hasta de el 10% de facturación mundial de la empresa.

Reino Unido prohibió las redes sociales en menores de 16 años

A mediados de 2026, el primer ministro británico Keir Starmer, anunció la prohibición de redes sociales en menores de 16 años.

Esta medida entrará en vigor a partir de 2027 y busca mantener a los menores a salvo de contenido que perjudique o afecte su salud mental y física, así como otros aspectos que comprometan su integridad.

Por lo tanto, los menores de 16 años no podrán acceder a las siguientes redes sociales en Reino Unido:

TikTok

YouTube

Instagram

Facebook

X

Además, esta medida exigirá que menores de edad no puedan realizar transmisiones en vivo, incluso en plataformas de videojuegos.