ByteDance, empresa líder de tecnología y propietaria de TikTok, ha llegado a un acuerdo para evitar un juicio histórico en Estados Unidos.

La demanda inició por una joven californiana de 19 años identificada como KGM, quien dijo sufrir graves daños mentales debido a su adicción a las redes sociales.

Alphabet y Meta, empresas detrás de YouTube e Instagram, también están acusados dentro de la demanda.

Un acuerdo salva a TikTok de ir a juicio por adicción a menores

El acuerdo entre ByteDance de TikTok y los demandantes, se produjo horas antes de la selección del jurado.

El juicio estaba previsto para dar inicio en un tribunal de Los Ángeles este martes 27 de enero de 2026. Los términos del acuerdo con TikTok son confidenciales.

TikTok (Unsplash)

En sus declaraciones, KGM dijo haber iniciado a temprana edad su acercamiento a las redes sociales .

Cuando tenía seis años se unió a YouTube, 11 cuando abrió su cuenta de Instagram y 13 y 14 cuando comenzó a usar Snapchat y TikTok respectivamente.

De acuerdo con la californiana, estas plataformas no solo le generaron una fuerte adicción, sino que los contenidos que en ellas encontrada contribuyeron a sus problemas de depresión y ansiedad.

Esto, a su vez, la orilló a tener problemas con su imagen corporal y a desarrollar pensamientos suicidas.

De acuerdo con la parte demandante, las empresas de redes sociales generan modelos de negocio para captar la atención de las personas, así como promover contenido dañino.

Las acusaciones fueron negadas por José Castañeda, portavoz de YouTube, asegurando que una experiencia “segura y saludable” para usuarios es la prioridad dentro de la empresa.

Hasta donde se sabe, solo ByteDance ha evitado el juicio tras llegar a un acuerdo con la parte demandante.

Por su parte, medios señalan que Mark Zuckerberg, cofundador y director ejecutivo de Meta, será citado como testigo durante el juicio.