La empresaria millonaria mexicana María Asunción Aramburuzabala, sí pagó impuestos en la venta de Grupo Modelo, aunque reveló que pudo evitarlo por medio de un amparo.

Sin embargo, tanto ella como su hermana decidieron no meter el amparo y enterar todos sus impuestos, pues es gracias a México que tiene lo que tiene, es quien es y hace lo que hace.

A pesar de las críticas que recibió porque pagó sus impuestos en la venta de Grupo Modelo, María Asunción Aramburuzabala aseguró que no se arrepiente, sino que simplemente se dio la media vuelta y “a trabajar”. Te contamos cómo pudo evitarlo.

Por medio de un video que circula en redes sociales, se ve a la millonaria mexicana de ascendencia española, María Asunción Aramburuzabala, declarar que pagó impuestos en la venta de Grupo Modelo, aunque reveló cómo pudo evitarlo.

Y es que la empresaria explicó que cuando vendió Grupo Modelo, había un grupo bastante grande de accionistas que pensaban que podían pagar los impuestos y después ampararse.

Además, debido a la forma en cómo se dio la transacción, María Asunción Aramburuzabala aseguró que podrían haber tenido éxito en no pagar sus impuestos.

No obstante, María Asunción Aramburuzabala indicó que habló con su hermana y ambas decidieron no meter el amparo y, en cambio, ir a enterar sus impuestos que, aseguró, “era un valor que te hacía temblar”.

Yo lo hablé directamente con mi hermana, nos sentamos las dos a tomar un café y la verdad, nosotros decidimos no meter ese amparo, nosotros fuimos enteramos nuestros impuestos (y créeme que era un valor que te hacía temblar), fuimos y enteramos los impuestos.

Lamentablemente, evadir impuestos es una práctica común entre los empresarios que recurren a los amparos para no pagarlos , por lo que María Asunción Aramburuzabala declaró que ha recibido duras críticas con “una palabra con ‘p’” por decidir sí pagarlos.

Es en ese sentido que la empresaria aseguró que no se arrepiente de pagar impuestos en la venta de Grupo Modelo pues, de no hacerlo, ni ella ni su familia tendrían lo que tienen, serían quienes son ni harían lo que hacen.

Esto porque su abuelo fue un hombre que nació en un pueblito “chiquititito” en España en donde pasaba hambre pero, al llegar a México, el país le abrió las puertas y le dio la “enorme oportunidad de su vida”.

Hay gente que me ha dicho que soy una palabra con “p” por no haberlo hecho y, la verdad de las cosas es que nosotros tomamos la decisión de no hacerlo porque tú date cuenta de que nuestra historia… o sea, mi abuelo era un hombre que nació en España, en un pueblito chiquititito en donde pasaban hambre.

Él vino a México, y México le dio la enorme oportunidad de su vida. Nosotros tenemos lo que tenemos y somos quienes somos y hacemos lo que hacemos gracias a este país, gracias a esa inmensa oportunidad, gracias a que México se volvió nuestra casa.

María Asunción Aramburuzabala, empresaria