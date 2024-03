El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le mandó un contundente mensaje a Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, por su deuda millonaria de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Durante la conferencia mañanera de hoy miércoles 12 de marzo, López Obrador respondió a la pregunta de un reportero sobre los pendientes que dejaría a la siguiente administración, como el cobro de impuestos a empresarios como Ricardo Salinas Pliego.

AMLO estimó que antes el 90% de la población no sabía “que los de arriba no pagaban impuestos” y esto se traducía en miles de millones de pesos de condonaciones fiscales:

“Que los banqueros, que los grandes empresarios, las grandes corporaciones no pagaban impuestos, eso no se sabía, de eso no se hablaba en los medios”

En ese sentido, recordó que durante este sexenio fue modificado el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) a fin de evitar la condonación de impuestos a los empresarios.

Grupo Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, se encuentra en pugna con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por adeudos de créditos fiscales que suman entre 22 mil y 24 mil millones de pesos, por los cuales la empresa ha buscado ampararse ante la SCJN.

En su mañanera, AMLO estimó que el problema de Salinas Pliego y su negativa a pagar impuestos podría arreglarse antes del término de su sexenio.

Hoy 13 de marzo, AMLO exhibió una lista de empresas, entre ellas de las Ricardo Salinas Pliego, las cuales se vieron beneficiadas por la condonación de impuestos durante los sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, como consecuencia de lo aprobado en la Constitución Política en marzo de 2020:

En ese sentido, mostró una lista con la siguiente relación en cuanto a condonación de impuestos:

AMLO atendió a la pregunta de una reportera de TV Azteca durante la conferencia mañanera de hoy 13 de marzo, quien cuestionó a su administración por la cifras de desaparecidos en México, así como por el número de fosas clandestinas en el país.

López Obrador aseguró que miles de personas han sido encontradas con vida, pero instó a la reportera a esperar el dato exacto para el día lunes 18 de marzo. Sin embargo, después hizo un llamado directo hacia TV Azteca:

“Yo le diría a Televisión Azteca que me da mucho gusto que estén preocupados por estos temas y que vengan aquí para que no den información sin fundamento, para que no calumnien, porque podemos tener diferencias con los dueños de la televisora, de TV Azteca, e incluso diferencias de carácter público no personal”

AMLO