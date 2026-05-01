La empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC) dio a conocer que presentó una demanda en contra del gobierno de México por presunto trato discriminatorio.

De acuerdo con CPKC, se trata de un proceso administrativo que fue presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

La demanda de Canadian Pacific Kansas City al gobierno de México

CPKC hizo oficial que demandó a México, asegurando que este gobierno vulneró las garantías establecidas para capitales extranjeros en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).

Esta demanda tiene lugar en medio de una transformación ferroviaria, en la que el gobierno de México ha presentado proyectos en donde prioriza los trenes de pasajeros sobre mejoras a las vías de carga.

Esto debido a que los proyectos federales buscan habilitar más de 3 mil 500 kilómetros de vías para el servicio pasajeros, las cuales deben coexistir con la carga pesada.

CPKC indicó que su intención es proteger sus derechos contractuales, aunque ello no entorpecerá su desempeño financiero ni logístico habitual en territorio mexicano.

Esto toda vez que la demanda de la empresa canadiense señala un punto crítico de la relación entre el sector público y privado en materia de trenes.

Canadian Pacific Kansas City (CPKC)

Analistas señalan que la demanda de CPKC estaría relacionada a las condiciones de uso de la Línea Noreste.

Se trata de una de las rutas más vitales de México, cuya concesión ostenta CPKC tras la compra de Transportación Ferroviaria Mexicana.

Esto debido a que la convivencia entre vagones comerciales y de pasajeros, necesitan acuerdos técnicos sumamente complejos.

El motivo se debe a la estrechez de los derechos de paso en regiones industriales clave como Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y el Estado de México.

Será el panel del CIADI en Washington quien analice la demanda, en tanto la defensa de México estará a cargo de la Secretaría de Economía, contra la firma White & Case, elegida por CPKC.