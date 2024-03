David Páramo, analista económico y extrabajador de TV Azteca, que pertenece a Grupo Salinas, celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de amparar a Ricardo Salinas Pliego por su deuda ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Dicho amparo es por 645 millones respecto a adeudos de la empresa Totalplay, aunque se mantiene la deuda total de 22 mil millones de pesos por parte de Grupo Salinas.

David Páramo dijo que “pidan perdón, chairos” en referencia a quienes dicen que Ricardo Salinas Pliego debía impuestos e incluso a la campaña que decía que Banco Azteca estaba en quiebra.

Cabe recordar que el propio Ricardo Salinas Pliego acusó al Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia, de estar detrás de la campaña negra en contra de las empresas de Grupo Salinas, misma que señalaba que Banco Azteca esta en quiebra.

Adeudo de Totalplay será recalculado, decisión de la SCJN no significa que Ricardo Salinas Pliego no vaya a pagar

David Páramo se une a los dichos de que Ricardo Salinas Pliego no debe impuestos, aunque la decisión de la SCJN es para que el Tribunal Federal de Justicia recalcule el adeudo y no significa que Ricardo Salinas Pliego no lo vaya a pagar.

Incluso, en sus redes sociales, David Páramo desestimó los comentarios de detractores de Ricardo Salinas Pliego y los llamó “ chairos fiscalistas ”.

David Páramo, que ahora trabaja en Imagen Televisión, en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, compartió la idea de que se trata de una arbitrariedad e inconstitucionalidad, como lo dijo Grupo Salinas en su comunicado.

Oigan… y ahora resulta que ya ni siquiera tienen “otros datos”… hoy fuimos testigos que simplemente NO TIENEN DATOS!!! Mucho bla bla bla para no contestar con la verdad.



Gracias a la lucha de los valientes, la ley, si es la ley!! https://t.co/S0pOuT68My — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 14, 2024

SAT le cobra 22 mil millones de pesos a Ricardo Salinas; el empresario espera más amparos a su favor

Grupo Salinas Pliego confía en que este amparo 29/2020 resuelto a su favor por la SCJN sea el primero de muchos -aunque solo significan recalcular el adeudo no eliminarlo-.

En entrevistas pasadas, el propio Ricardo Salinas Pliego dijo que iba a recurrir a todos los recursos para no pagar al SAT lo que le está cobrando.

AMLO recuerda empresas que sí han pagado y afirma que impuestos van a programas sociales

Ricardo Salinas Pliego ha señalado a los funcionarios como “gobiernícolas” debido a que “quieren más dinero” a pesar de lo que ha dado como contribuyente.

AMLO ha dicho que ahora sí pagan los que no pagaban, entre ellos Walmart, Oxxo, Ricolino y otros, como un mensaje velado para que Ricardo Salinas Pliego pague.

Cabe recordar que en días pasados, AMLO informo que había gestionado para que le hicieran una quita de 8 mil millones de pesos de los 22 mil millones de pesos que debe pero Ricardo Salinas Pliego no aceptó insistiendo que él no debe.

AMLO dijo que en este gobierno no se roba y que los impuestos cobrados van a programas sociales.