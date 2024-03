El empresario dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, explotó contra 2 conductores de Televisa por críticas en su contra, debido a que no paga impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En X, antes Twitter, Ricardo Salinas Pliego lanzo una serie de post en contra de los conductores de Televisa, Denise Maerker y Genaro Lozano, quienes señalan que el empresario no ha querido pagar impuestos desde 1999, y que ha utilizado diferentes pretextos para lograrlo.

Asimismo, acusaron al dueño de TV Azteca de utilizar la concesión de la televisora nacional para “extorsionar” al Estado mexicano , y cuestionaron si sus acciones son solo un tema económico o también tienen un tinte político.

AMLO revela cómo está la deuda de Ricardo Salinas Pliego que no ha podido saldarse

Ricardo Salinas Pliego insultó a la periodista y conductora de Televisa, Denise Maerker, llamándola “bruja” y amargada, luego de que en Tercer Grado de N+ señaló que desde 1999, tras la muerte de Paco Stanley, el empresario dio a conocer su negativa a pagar impuestos.

Salinas Pliego dijo que las menciones que realizó la conductora, quien dijo que “no paga impuestos”, son falsas y realizadas de “mala fe”. Su “sesgo hormonal en contra mía la domina”, apuntó el empresario mexicano.

Además, aseguró que él y sus empresas han pagado miles de millones de pesos al SAT, “y a cambio recibimos muy poco”, sentenció el empresario.

Cabe destacar que Denise Maerker mencionó que tras la muerte del conductor de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego dio a conocer abiertamente su disgusto a pagar impuestos, al señalar que “para qué pagar impuestos” si no hay seguridad en el país.

No ha querido contribuir al gasto.”

La conductora de Televisa también señaló que Ricardo Salinas Pliego es de los primeros empresarios que hablan en un tono retador a un presidente de México, e inclusive hizo mención a la construcción del “Tío Richie” como una figura política que servirá para retar al gobierno.

“La construcción del Tío Richie, esta construcción política, de extrema derecha, populista digamos, esta llegando también en donde una gente percibe que el gobierno es una porquería, que no hay que pagar impuestos, hay que comprar armas (...)

Me convierto en un personaje político y ya no me vas a cobrar tan fácil los impuestos, porque yo voy a regresar diciendo que lo estas diciendo en venganza personal por mi posición política.

Salinas nos ha dicho desde el 99 que cualquier cosa le resulta”

Denise Maerker