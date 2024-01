Te decimos cuánto es lo que te descontarán del salario durante 2024 por el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El ISR puede ser ajustado cada año por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues se mide con base en la inflación en México.

Para este año, ya salieron las tablas ISR 2024 proporcionadas por el SAT, las cuales te permitirán saber cuánto es lo que te descontarán del salario este año. A continuación te decimos cómo calcularlo.

¿Quiénes pagan ISR este 2024?

Cada año la inflación puede variar en México. Es por eso que el SAT hace un reajuste del ISR en la Miscelánea Fiscal, el cual es un documento que elabora anualmente y establece los impuestos que el estado ha de cobrar, entre otras cosas.

La Ley del ISR establece que son las siguientes personas las que están obligadas a pagar este impuesto:

personas físicas y morales

asalariados

trabajadores por honorarios

arrendadores

aquellos con ingresos por intereses

El impuesto del ISR se aplica tanto a personas que viven en México como a mexicanos que viven en el extranjero pero reciben ingresos del país.

Esto es lo que te descontarán del salario este 2024 por ISR

El artículo 152 de la Ley del ISR establece que las tarifas se deberán actualizar cuando la inflación acumulada supere el 10% desde la última actualización.

Como ya te mencionamos, el ISR suele ajustarse casi cada año, por lo que la última actualización de ISR se realizó en 2023.

No obstante, para este 2024 no habrá cambios en lo que te descontarán del salario debido a que la inflación acumulada no superó el 10%. Es por eso que en este año, se mantendrán las mismas tablas de ISR que las utilizadas en 2023.

Aunque es importante señalar que el ISR no tiene una cuota fija, por lo que el descuento a los salarios dependen directamente de cuánto ganes.

Estas son las Tablas ISR 2024:

Para los pagos semanales, estas son las tarifas:

Tabla ISR 2024 que corresponde al pago semanal (Captura de pantalla)

Para los pagos quincenales, estas son las tarifas:

Tabla ISR 2024 que corresponde al pago quincenal (Captura de pantalla)

Para los pagos mensuales, estas son las tarifas: