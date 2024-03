El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que gestionó una quita de ocho mil millones de pesos en la deuda de Ricardo Salinas Pliego ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). que viene arrastrado años atrás.

AMLO dijo que él y Ricardo Salinas Pliego se reunieron hace “relativamente poco” para ver cómo podía reducir el adeudo de impuestos que asciende a cerca de 22 mil millones de pesos.

AMLO detalló que con la quita de ocho mil millones de pesos a Ricardo Salinas Pliego le correspondería pagar 14 mil millones de pesos y aún así no aceptó, por lo que las gestiones por parte del presidente quedaron hasta ahí.

Aún con ello, AMLO dijo que iba a cargar con ello e iba a informar al pueblo y a los medios de comunicación sobre la gestión personal que hizo a favor de Ricardo Salinas Pliego.

No obstante, AMLO negó amiguismo, dijo que en su gobierno los empresarios deben pagar impuestos y se acabaron las condonaciones.

AMLO calificó la propuesta como una “quita legal”, dado que no hay condonaciones, según sus palabras.

AMLO hizo gestiones ante el SAT y ante el procurador fiscal para que revisaran el tema a detalle, sin que ello se prestara a una interpretación de que fue de manera ilegal.

AMLO dijo que el acuerdo iba a tener que pasar por el Poder Judicial de la Federación, no obstante, Ricardo Salinas Pliego no lo aceptó.

AMLO recordó que el asunto viene desde el sexenio de Vicente Fox y que ya se han dado fallos al respecto, pero solo sobre dos mil 500 millones de pesos, por lo que el adeudo ha ido creciendo y ha pasado de una instancia a otra.

Al mismo tiempo, ambos coincidieron que son amigos, aunque la conversación pública siguió ríspida: el presidente desde su mañanera y el dueño de Grupo Salinas desde redes sociales.

AMLO dijo que Ricardo Salinas Pliego no ha querido llegara acuerdos formales sobre su deuda.

AMLO recordó que no es un tema de este gobierno sino que viene desde el sexenio de Vicente Fox.

Ricardo Salinas Pliego se lanzó nuevamente contra los “gobiernícolas” y llamo a votar el 2 de junio para sacarlos del poder.

También dijo que no está de acuerdo con la forma de llevar temas del gobierno como seguridad, educación, salud, cultura y oros y en contra de la polarización del país.

AMLO recordó a las empresas que han pagado adeudos en impuestos, como Walmart, y afirmó que ya no hay privilegios, a pesar del acuerdo que gestionó a favor de Ricardo salinas Pliego.

“En efecto es mi amigo, Ricardo, pero tenemos, como ha quedado de manifiesto posturas políticas e ideológicas distintas. También esto es cosustancial a la democracia, no puede haber un pensamiento único, entonces, en el asunto del pago de impuestos, nosotros hicimos el compromiso con el pueblo de no permitir privilegios fiscales, de combatir la evasión fiscal y de que no era justo el que todos paguen impuestos y que los de arriba no paguen... pagan mas impuestos los obreros que los empresarios”

AMLO