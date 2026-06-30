La extinta aerolínea Grupo Aéreo de Monterrey S.A. de C.V., mejor conocida como Magnicharters, dejó una deuda millonaria que afecta a 91 agentes de viajes.

Quienes ahora enfrentan reclamos de cientos de clientes por paquetes turísticos que no pudieron realizarse, de acuerdo con información publicada por Excélsior.

Luego de suspender sus operaciones bajo el argumento de “problemas logísticos”, la aerolínea no solo dejó varados a miles de pasajeros, sino que también comprometió económicamente a las agencias de viajes que comercializaban vuelos y paquetes turísticos con sus servicios.

Mientras continúan las denuncias, los afectados denuncian que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no los reconoce como víctimas directas del caso, lo que ha complicado sus posibilidades de obtener una solución.

Esta es la deuda millonaria que Magnicharters dejó a 91 agentes de viajes

La deuda atribuida a Magnicharters asciende a 12.4 millones de pesos, monto que ahora enfrentan 91 agentes de viajes frente a sus clientes, quienes pagaron por viajes que nunca pudieron realizarse.

Aunque inicialmente la empresa aseguró que la suspensión de operaciones sería temporal, los agentes de viajes afirman que los fundadores y principales socios de la aerolínea —los hermanos Luis Fernando, Augusto Adolfo, Gabriel Antonio y José David Bojórquez Maza— dejaron de responder y permanecen ilocalizables.

Incluso, señalan que la propia Profeco no ha logrado establecer contacto con ellos.

Los testimonios de los afectados describen un panorama de demandas, deudas y problemas legales derivados de la cancelación de los servicios contratados con la aerolínea.

Preparan mega demanda contra Magnicharters

Medios especializados en la industria aérea reportan que los afectados por Magnicharters preparan una mega demanda contra la empresa para buscar la recuperación de los recursos perdidos.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la acción legal ni el monto que reclamarían los demandantes.

Sin embargo, el caso continúa escalando luego de que la aerolínea suspendiera operaciones de manera repentina, dejando a miles de pasajeros sin posibilidad de realizar sus viajes y provocando pérdidas económicas a decenas de agencias de viajes.