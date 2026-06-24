Si no has notado problemas al usar internet en tu casa o trabajo este 23 de junio, no es tu conexión, Infinitum de Telmex está presentando fallos.

Esto ha sucedido desde el 20 de junio, lo cual ha afectado a la gran mayoría de usuarios de Infinitum de Telmex.

Internet Infínitum (Especial)

Infinitum de Telmex no funciona bien desde la tarde del 23 de junio

De acuerdo con Downdetector, desde las 3:00 p.m. de hoy se han reportado diversos problemas en el servicio de Infinitum de Telmex en todo México.

Aunque posteriormente Infinitum de Telmex se mantuvo estable, nuevamente a las 6:00 p.m. volvió a presentar fallos que se han mantenido durante la noche.

Lo más recurrente son problemas con el WiFi; es decir, hay desconexiones constantes del modem con los dispositivos donde se encuentra el emisor de la señal de internet.

Además, quienes sí se han podido conectar o no perdieron la señal, mencionan que el ancho de banda está muy bajo, transfiriendo datos a velocidades que hacen difícil la experiencia.

En el menor de los casos, algunos usuarios reportaron que perdieron la conexión completamente y no la han recuperado.

Fallas en Infinitum de Telmex (Especial)

¿Qué sucede con Infinitum de Telmex?

Hasta el momento no ha habido una aclaración de lo que sucede con Infinitum de Telmex, ni en redes sociales ni por parte de la compañía en algún otro medio.

Lo que da a entender que sería uno de los ya conocidos fallos de Infinitum de Telmex, los cuales ha habido muchos en tiempos recientes.

Usuarios lo achacan a la falta de mantenimiento en las redes de la compañía, así como a la lenta actualización que se ha dado del servicio en los últimos años.

Si bien se trata del servicio de internet más usado en México, también es cierto que históricamente es uno de lo que más problemas ha dado a sus suscriptores.

En dado caso, se espera que la fluctuación en el servicio se mantenga gran parte de la noche y madrugada, restableciéndose completamente hasta la mañana del 24.