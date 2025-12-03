Lupita Jones, ex Miss Universo mexicana, se expresó en contra del rumbo que ha tomado el concurso de belleza más famoso del mundo, señalando que ha perdido completamente su misión original.

En una entrevista con EFE, Jones afirmó que el certamen ahora está bajo la influencia de intereses particulares de sus actuales dueños, el mexicano Raúl Rocha Cantú y la tailandesa Anne Jakkaphong.

Lupita Jones (@lupjones / Instagram )

Lupita Jones habla sobre el ‘fracaso’ de Miss Universo y señala a los responsables

Ambos están siendo investigados por las autoridades de sus respectivos países, enfrentando acusaciones graves, como vinculación con el crimen organizado y fraude.

Jones consideró que estos propietarios han desvirtuado la esencia de Miss Universo, utilizando la marca para fines ajenos a su propósito inicial, como el desarrollo de sus propios negocios. Según la ganadora del certamen en 1991, la institución ha sido “permeada” por los intereses personales de los dueños, lo que ha afectado tanto su imagen como su legado. La exreina de belleza señaló que las recientes acusaciones en contra de los propietarios manchan la reputación del concurso, que debería ser considerado un “patrimonio universal” que le pertenece al mundo entero.

Además, cuestionó quién lidera realmente el certamen en este momento, calificando a Miss Universo de ser un “ente etéreo” sin una dirección clara. En este sentido, destacó la incertidumbre sobre con quién deberían negociar futuras ediciones del concurso, como la de Puerto Rico en 2026, que exige transparencia y claridad en la organización.

Por último, Jones defendió a la actual ganadora mexicana, Fátima Bosch, asegurando que ella no es responsable de los problemas internos del certamen y que su mensaje durante su participación fue poderoso y valioso, destacando la importancia de la dignidad personal por encima de cualquier premio.