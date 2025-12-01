El reinado de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 sigue en tendencia por los escándalos asociados a su coronación, así como a los dueños de la organización.

Ahora, un exCEO de Miss Universo reveló nueva información que sigue apuntando a un presunto fraude en la última edición del certamen de belleza.

“Seguramente ella ganaría por los intereses de Raúl Rocha”, dice exCEO de Miss Universo

Fue en entrevista con Ciro Gómez Leyva que Rodrigo Goytortua, exCEO de Miss Universo, reveló varias irregularidades en Miss Universo 2025.

De acuerdo con Goytortua, él ya había anticipado —durante las grabaciones de un documental para HBO— que Fátima Bosch sería la ganadora gracias a su padre, sus relaciones políticas y su cercanía a Raúl Rocha Cantú.

Fátima Bosch ganadora de Miss Universo 2025. (@fatimaboschfdz)

Durante la entrevista, Rodrigo Goytortua plateó que la corona de Fátima Bosch fue “una especie de regalo”.

En un primer punto señaló lo que rumores han estado apuntando desde la coronación de la tabasqueña: un trato beneficioso entre el papá de Fátima Bosch y Raúl Rocha Cantú.

Posteriormente, aseguró que esto se trató de un “intercambio de favores” más que de comprar el triunfo de la actual Miss Universo.

“No se puede llamar comprar [la corona], fue una especie de regalo, de ‘tú me ayudas con esto, yo te compenso con esto’. Miss Universo es un esquema perfecto para hacer todo esto”. Rodrigo Goytortua, exCEO de Miss Universo

Rodrigo Goytortua también habló del tiempo en el que estuvo trabajando directamente con Raúl Rocha Cantú.

Lapso en el que, asegura, presenció una serie de irregularidades, empezando por la forma en la que se tenía que encargar de limpiar la imagen del empresario.

“En ese momento yo no tenía conocimiento de todo lo que había de trasfondo de Raúl Rocha Cantú [...]. Me dijo que también tenía su fundación, estaba ayudando personas, me pareció correcto“. Rodrigo Goytortua, exCEO de Miss Universo

En este sentido, el exCEO de Miss Universo recordó empezar a notar “situaciones extrañas” dentro de la organización.

Esto al darse cuenta de que las e mpresas de Raúl Rocha Cantú “eran empresas de papel” ; es decir que no tenían empleados y que estaban ubicadas en oficinas completamente vacías.

La relación laboral entre Raúl Rocha Cantú y Rodrigo Goytortua terminó en demanda por el exCEO de Miss Universo señalando despido injustificado ante el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.

En medio del proceso, el empresario negó que Rodrigo Goytortua haya sido alguna vez CEO de la organización.