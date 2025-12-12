La Secretaría de Economía, a cargo de Marcelo Ebrard, reconoció el posicionamiento de respaldo que emitió la Asociación Mexicana de la industria Automotriz (AMIA) tras la “reformulación de aranceles” a China y otros países por lo que la dependencia también refrendó su compromiso para fortalecer la industria automotriz en México.

“La Secretaría de Economía reconoce el posicionamiento de la AMIA y refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la industria automotriz en México” Secretaría de Economía

AMIA respalda aranceles de a China y otros países

La AMIA respaldó la “reformulación” de aranceles a un total de once países, incluido China, por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y elaborada por el equipo de secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Desde la AMIA respaldamos la aprobación, por parte del Congreso de la unión, de la iniciativa de reforma al Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación” AMIA

Señaló que esa imposición de aranceles va a fortalecer la producción nacional de vehículos y evitará distorsiones de mercado mediante condiciones de competencia efectiva.

La AMIA dijo que tiene el compromiso de sumar acciones para fortalecer a la industria automotriz mexicana.

Canacero también respalda aranceles a China y otros países

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero) también celebró la aprobación de aranceles a China y un grupo total de once países.

De la misma manera, felicitaron a la presidenta Claudia Sheinabaum por poner aranceles a los países con los que México no tiene un tratado comercial e incurren en “comercio desleal” por lo que esperó que se fortalezca la producción nacional.

Canaintex y Concamin respaldan aranceles a China y otros países

La Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex) también celebró los aranceles a China y otros países pues dijo que esta medida va a “restablecer condiciones de competencia más equilibrada”.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) dijo que los aranceles van a fortalecer el marco regulatorio del comercio exterior y que reflejan una política industrial coherente con las necesidades del país.