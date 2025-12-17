Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, niega subordinación de México ante Estados Unidos en política exterior.

En entrevista con Denise Maerker, Marcelo Ebrard habló sobre la relación México – Estados Unidos en materia de política exterior.

“Nosotros no hemos aceptado la subordinación en términos de política exterior y no creo que la aceptemos ahorita tampoco” Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard dejó en claro que el hecho de que México no se haya subordinado a Estados Unidos en política exterior no es algo que haya sido cuestionado.

De acuerdo con Marcelo Ebrard la insubordinación de México no es algo que sea parte de la renovación del tratado con Estados Unidos.

“Ellos no lo han cuestionado hasta hoy, no es un precepto o un contenido de la renovación del tratado” Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard cree que Estados Unidos no tiene interés en desestabilizar a México

Durante su conversación con Denise Maerker, Marcelo Ebrard señaló que México no se subordina a Estados Unidos y muestra de ello es Venezuela.

Y es que recalcó que Estados Unidos ya tiene claro que México no está a favor de ninguna intervención.

Marcelo Ebrard considera que Estados Unidos no tiene interés en desestabilizar a México pues tendrían costos muy altos y no tendrían necesidad ya que estructuralmente no les conviene.

En ese sentido, Marcelo Ebrard señaló que México es el principal comprador de Estados Unidos en términos de inversiones, capital y demás.

“Digamos que tiene que ver con el 15% de toda tú economía, quizá un poco más” Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard considera que aunque habrá sectores que si quisieran desestabilizar a México, no será la política que siga el gobierno de Estados Unidos.