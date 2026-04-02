México y Estados Unidos impulsan un acuerdo en la Organización Mundial del Comercio para evitar aranceles digitales, tras el estancamiento de negociaciones multilaterales recientes.

El acuerdo fue firmado por 23 países, incluidos Reino Unido y Japón, luego de que no se lograra consenso para extender la moratoria vigente sobre comercio electrónico.

Las conversaciones se realizaron en Yaundé, Camerún, donde Brasil y Turquía bloquearon la prórroga del acuerdo que durante 28 años ha impedido imponer aranceles digitales.

México y Estados Unidos impulsan acuerdo en la OMC para frenar aranceles digitales tras bloqueo internacional

El pacto establece que los países firmantes no aplicarán aranceles aduaneros a productos digitales como descargas, software o servicios de streaming entre sus economías.

Esta decisión busca mantener la estabilidad del comercio electrónico global ante la falta de consenso entre los 166 miembros de la OMC.

El presidente de la Organización Mundial de Comercio, Roberto Azevedo. (Tony Karumba / AFP)

El organismo internacional requiere unanimidad para extender acuerdos multilaterales, lo que ha dificultado renovar la moratoria sobre aranceles digitales vigente desde hace casi tres décadas.

Analistas señalan que este tipo de acuerdos parciales permiten avanzar en regulación comercial mientras se destraban negociaciones más amplias dentro del organismo.

El tema será retomado en una próxima reunión en Ginebra, donde los países miembros buscarán nuevamente alcanzar un consenso global.

Hasta ahora no se ha confirmado si algún país ha comenzado a aplicar nuevos aranceles a servicios digitales tras el bloqueo del acuerdo.

La iniciativa refleja el interés de economías clave en proteger el flujo del comercio digital, considerado estratégico para el crecimiento económico y la innovación tecnológica.