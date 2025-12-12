Marcelo Ebrard, secretario de Economía, reconoció que los productos chinos van a subir de precio y costarán más caros en México, pero aclaró que no se van a prohibir por lo que seguirá el comercio entre ambos países incluido el de plataformas de comercio electrónico.

“Pagarías lo justo, lo que es suelo parejo… /tienes que pagar el IVA… cumplir con las normas… si quieren vender su producto lo van a hacer sin tantas ventajas…” Marcelo Ebrard. Secretario de Economía

Como lo dijo el día anterior, no se trata solo de China sino de países como Corea del Sur, India, Indonesia y más que tienen “ventajas indebidas.

De acuerdo con lo aprobado por el Senado, se trata de un total de once países, algunos de ellos asiáticos.

Marcelo Ebrard señala razones para poner aranceles a China y otros países

Marcelo Ebrard dijo que la medida de reajustar aranceles se hace porque México no gana nada por productos terminados, porque están aplicando “precios bajísimos” para ganar mercado y crean desempleo en nuestro país.

También dijo que no se tratan de aranceles nuevos sino de un ajuste arancelario ya que es necesario incrementarlos pues no es “eficaz” en nivel actual.

Marcelo Ebrard reconoce que aranceles responden a subsidios a la producción china

Marcelo Ebrard aclaró que México es una potencia exportadora, sobre todo a Estados Unidos, pero en China tienen un gran apoyo de subsidios, lo que pone en desventaja a México.

Recordó que los aranceles son solo para países determinados que representan el 8 por ciento de su comercio exterior.

Marcelo Ebrard descarta que vaya a incrementar la inflación con aranceles; operativos de contrabando continuarán

“Si… lo estudiamos con mucho cuidado… si no la presidenta no lo hubiera autorizado” dijo el secretario de Economía, al descartar que vaya a subir la inflación con este ajuste de aranceles.

Sobre operativos para combatir los productos piratas dijo que se hacen no porque sean chinos sino porque son contrabando y no cumplen normas.