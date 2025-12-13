Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, aseguró que empresarios mexicanos influyeron en la decisión de imponer aranceles contra China y otros países de Asia.

“En reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum, varios empresarios [...] verdaderamente le exigían a la presidenta ”tienes que tomar medidas inmediatas, porque no sé si el otro año seguiré aquí" Luis Rosendo Gutiérrez

Así lo sostuvo Luis Rosendo Gutiérrez en entrevista con Juan Becerra para Radio Fórmula, subrayando la vulnerabilidad en la que se encontraban empresarios de sectores como:

Vidrio

Cartón

Automotriz

Acero

Aluminio

Calzado

Textiles

Luis Rosendo Gutiérrez asegura que medida arancelaria evitará la pérdida de 350 mil empleos

Aunque países como China o Corea del Sur calificaron la medida como “proteccionista”, la presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que la propuesta aprobada en el Congreso no está dirigida contra un país en especial.

Empleos (Cortesía)

Sobre su aplicación, Luis Rosendo Gutiérrez recordó que incluso la medida fue enviada por Claudia Sheinbaum al Congreso para su discusión en lugar de aprobarla como decreto presidencial.

“Claudia Sheinbaum tomó medidas para que pudiéramos proteger a la industria y lo más importante, que no se perdieran empleos”. Luis Rosendo Gutiérrez

Según Luis Rosendo Gutiérrez, de continuar la presencia del mercado asiático sin regulaciones en México, nuestro país podría perder hasta 350 mil empleos en el 2026 en estados como:

Nuevo León

Querétaro

Coahuila

Puebla, etc

En ese contexto, señaló que los aranceles a China protegerán a la industria y atraerá inversionistas, pues ya no habrá competencia desleal que se interponga en el mercado.

Así, la medida beneficia en especial a sectores vulnerables como:

Automotriz

Textiles

Calzado

Muebles

Aluminio

Acero

Ante los reclamos internacionales, Luis Rosendo Gutiérrez dijo que Claudia Sheinbaum fue sensible con sus preocupaciones y que incluso accedió en los cambios que le solicitaron funcionarios asiáticos.