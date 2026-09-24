Se revelaron las nuevas condiciones que Paramount deberá cumplir para comprar Warner Bros.

Con la intención de llegar a un acuerdo con la coalición de 12 estados en Estados Unidos que bloqueaban la fusión con Warner Bros. Discovery, David Ellison aceptó diversos compromisos.

Los acuerdos a los que se sometió Paramount contemplan varios rubros como la producción, inversión, la cantidad de estrenos y la protección editorial.

Las nuevas condiciones que Paramount deberá cumplir para comprar Warner Bros.

Si Paramount quiere adquirir Warner Bros. Discovery deberá cumplir con nuevas condiciones.

Una de ellas es invertir al menos 300 millones de dólares anuales en producción cinematográfica en Estados Unidos, hasta lograr los 1,500 millones de dólares en cinco años.

Paramount (Unsplash)

También, Paramount está obligado a estrenar 30 películas en los primeros dos años, mientras que entre el tercer y quinto deberá lanzar 32 producciones, de las cuales 21 tendrán que cintas masivas.

Los estrenos a gran escala contarán con un plazo de 45 días en salas de cine.

En caso de hacerlo, Paramount se verá forzado a pagar 30 millones de dólares a los fondos de atención médica y jubilación de sindicatos como la WGA, IATSE, DGA y Fondo de Cine y Televisión (MPTF).

Mientras que cuatro películas de cada año que lance Paramount tienen que ser independientes. Además de que la mitad de los títulos serán producidos con otras empresas.

A nivel de streaming, Paramount se ve obligado a mantener Pluto TV de forma gratuita durante durante cinco años para los usuarios.

Otro de las nuevas condiciones establece que Paramount administre un fondo para adquirir películas independientes, al cual debe aportar 25 millones de dólares en cinco años.

Una penalización señala que si Paramount no cumple con ese acuerdo tendrá que vender su participación en Miramax.

Paramount también tiene prohibido vender los terrenos de Paramount Studios en Los Ángeles y Warner Bros. en California al menos hasta el 2031.

Los estrictos acuerdos de Paramount contemplan también el establecimiento de un Comité de Independencia Editorial de Noticias con un supervisor de cumplimiento y un administrador fiduciario de supervisión.

El cual supervisará la libertad editorial de las cadenas CNN y CBS News.