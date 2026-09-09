Bepensa Bebidas y la Industria Mexicana de Coca-Cola inauguraron la Planta Centenario Valladolid, un complejo industrial que representa una inversión superior a 1,200 millones de pesos y que busca fortalecer la producción y distribución de bebidas en el sureste mexicano.

La apertura marca un momento relevante para la industria, pues en México no se inauguraba una planta dedicada al procesamiento y envasado de bebidas carbonatadas desde finales de la década de los noventa. El proyecto también coincide con el 80 aniversario de Grupo Bepensa y los 100 años de Coca-Cola en el país.

La inversión forma parte del compromiso de 6 mil millones de dólares anunciado por la Industria Mexicana de Coca-Cola a inicios de 2026, ante autoridades del gobierno federal, destinado a fortalecer sus capacidades de manufactura, distribución y comercialización en México.

“A 100 años de la llegada de Coca-Cola a México, esta planta demuestra que nuestra historia en el país no solo habla de lo que hemos construido, sino de lo que queremos seguir construyendo hacia adelante. Esta inauguración es una muestra concreta de nuestro compromiso de largo plazo con México: seguir invirtiendo, innovando y generando oportunidades desde las regiones, de la mano de nuestros socios embotelladores y de las comunidades de las que formamos parte”, señaló Louis Balat, presidente de Coca-Cola México.

Mayor capacidad de producción y nuevas oportunidades de empleo

La Planta Centenario Valladolid fue desarrollada en un periodo de año y medio y ocupa una superficie de más de 130 mil metros cuadrados, dentro de un terreno total de 380 mil metros cuadrados. Su nueva línea incrementa en 30% la capacidad de la Industria Mexicana de Coca-Cola para productos carbonatados 100% retornables y permite abastecer el 25% de la demanda actual de la Península de Yucatán en esta categoría.

La operación genera más de 200 empleos directos, que se suman a los cerca de 15 mil colaboradores de Grupo Bepensa. Además de ampliar la contratación de talento local, la instalación contempla capacitación técnica especializada para atender los procesos de producción y operación.

“Poder celebrar nuestros primeros 80 años inaugurando una nueva planta, tiene para nosotros un enorme valor, y hacerlo como parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola, en el marco de la celebración de cien años en México, lo hace todavía más especial, puesto que Planta Centenario Valladolid representa precisamente esa confianza en el tiempo y con una inversión superior a los 1,200 millones de pesos, fortalece nuestras capacidades para seguir atendiendo a clientes y consumidores de Yucatán y Quintana Roo”, agregó Alonso Gasque Toraya, CEO de Grupo Bepensa.

La ubicación de Valladolid también responde a su importancia logística para la operación regional. Desde esta zona, Bepensa atiende a más de 1,900 clientes mediante 29 rutas de distribución y gestiona más de 950 pedidos diarios, con presencia en mercados como Yucatán y Quintana Roo.

Automatización y tecnología para una operación de gran escala

Diseñada bajo estándares de Industria 4.0, la planta incorpora una línea de producción 100% automatizada que opera a una velocidad promedio superior a 30 mil botellas por hora. El complejo utiliza monitoreo digital en tiempo real para optimizar la eficiencia y productividad de sus procesos.

La instalación también integra maquinaria de tecnología avanzada, sistemas que reducen los puntos de interacción entre personas y máquinas, condiciones de movilidad segura y herramientas de inteligencia artificial orientadas a fortalecer la seguridad operativa.

Estas características permiten ampliar la capacidad de producción regional y modernizar los procesos industriales, en un contexto de crecimiento de la demanda y de mayor necesidad de infraestructura para el abastecimiento de productos retornables.