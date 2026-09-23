Se reveló que David Ellison buscaría a Elon Musk como inversionista de Paramount para aportar capital en la operación de fusión con Warner Bros.

El dueño de Tesla sería considerado para que se integre en un consorcio de inversores privados en Paramount Skydance.

La noticia llega en un momento donde la fusión de Paramount con Warner Bros. están muy cerca de cerrarse luego de que se alcanzara un acuerdo con 12 fiscales generales estatales en los Estados Unidos para resolver una demanda antimonopolio.

Elon Musk (Especial)

David Ellison podría sumar a Elon Musk como inversionista de Paramount

De acuerdo con un reporte de Semafor, Elon Musk aparece entre los empresarios que David Ellison buscaría para su consorcio de inversionistas.

Por el momento se desconoce cuánto dinero que podría invertir Elon Musk, ni los otros nombres de socios que se evalúa el CEO de Paramount.

David Ellison (Skydance)

La incorporación de Elon Musk en Paramount sería posible gracias a la buena relación comercial que el empresario tiene con Larry Ellison, fundador de Oracle y padre de David Ellison.

Larry Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo, invirtió en Tesla en 2018 y fue parte de su junta directiva hasta agosto 2022.

En ese mismo año, aportó 1,000 millones de dólares en el acuerdo de Elon Musk para adquirir X (anteriormente Twitter).

Para la fusión de Paramount con Warner Bros. Discovery, valorada en 111 mil millones de dólares, Larry Ellison garantizó personalmente 46,700 millones de dólares en financiación mediante acciones.

Mientras que Paramount ya consiguió compromisos por un valor de 24 mil millones de dólares de fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

Los tres fondos en total serían dueños del 38.5% de la empresa que resulte de la fusión de Paramount con Warner Bros.

Recientemente, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos aprobó que el 49.5% del capital de Paramount está en manos de entidades extranjeras si la operación con Warner Bros termina por concretarse.