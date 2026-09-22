La fusión de Warner Bros. y Paramount quedará cargada con 77 mil millones de dólares en deuda que deberán asumir los estudios en su unión, según prevén analistas de Wall Street.

Cifra de deuda que se percibe, luego de que Paramount Skydance llegó a un acuerdo con fiscales generales de 12 estados para resolver el procedimiento antimonopolio, pacto que permite avanzar con la fusión con Warner Bros. Discovery.

Aunque esto abre a la etapa de incertidumbre financiera, pues pese a que analistas de Morgan Stanley, Sean Diffley y Daniel Duran, calificaron el resultado positivo, advierten lo difícil será la deuda superior a los de 77 mil mdd (1.326 billones de pesos al tipo de cambio actual).

Sin embargo, de jugar bien sus cartas, pese a la deuda, la fusión de Warner Bros. y Paramount las perfila a convertirse en una “potencia de streaming”.

“Potencia de streaming”, la fusión de Warner Bros. y Paramount, pese a deuda de 77 mil mdd

Ante la enorme deuda de 77 mil mdd, en contraparte, los analistas señalan que la fusión de Warner Bros. y Paramount combina para ser una “potencia de streaming”.

Ya que la fusión de Warner Bros. y Paramount se calcula que podrían superar los 240 millones de suscriptores en 2030, lo que haría que el servicio de streaming se disputase el segundo o tercer lugar con Disney+ y Amazon Prime Video entre las plataformas de video por suscripción, pero por detrás de Netflix.

Aunque también se estima que existe una coincidencia de 28% entre los suscriptores de ambas plataformas, lo que hace que se prevé algunas cancelaciones iniciales.

Mientras que en los términos pactados, Paramount no está obligada a realizar ninguna desinversión inicial, mientras que los compromisos de arranque incluyen el estreno de al menos 30 películas al año con una ventana en cines de 45 días.