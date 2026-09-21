Paramount Skydance logró un acuerdo con los fiscales generales de California y otros 11 estados de Estados Unidos para poner fin a la disputa antimonopolio que amenazaba con bloquear su adquisición de Warner Bros. Discovery.

El acuerdo representa un avance importante para la fusión entre Paramount y Warner Bros., valuada en alrededor de 111 mil millones de dólares (1 mil millones 910 mil 048 millones 750 mil 400 pesos).

Esta resolución llega justo antes de que Paramount comenzara a enfrentar una penalización diaria de 7 millones de dólares (120 millones 453 mil 524 pesos) a partir del 1 de octubre.

Paramount y California destraban la fusión con Warner Bros.

California, encabezada por el fiscal general Rob Bonta, lideraba la coalición de 12 estados que presentó una demanda para impedir la fusión entre Paramount y Warner Bros.

Las negociaciones se intensificaron durante los últimos días hasta alcanzar un acuerdo que también fue aceptado por los demás estados involucrados.

Aunque los detalles completos del acuerdo todavía se están conociendo, las conversaciones habían contemplado medidas para mantener separadas durante un periodo las operaciones de los estudios cinematográficos de Paramount y Warner Bros. bajo la misma propiedad.

El acuerdo elimina uno de los principales obstáculos legales para que Paramount concrete la compra de Warner Bros. Discovery; sin embargo, todavía quedan otros pasos regulatorios y corporativos antes de que la operación pueda cerrarse definitivamente.

La disputa también había generado presión por la llamada tarifa “ticking”, un pago que Paramount tendría que realizar a Warner Bros. Discovery si la operación se retrasaba más allá del plazo establecido. La cifra ascendería a 7 millones de dólares diarios desde el 1 de octubre.