La marca china de helados y bebidas Mixue abrió su primera sucursal en México, ubicada en Monte de Piedad 15, en el Centro Histórico de la CDMX.

Conocida por su icónica mascota, el Rey de Nieve, Mixue ofrece helados soft-serve, bubble tea y una amplia variedad de bebidas dulces a precios accesibles.

Los precios de los productos van desde los 8 hasta los 45 pesos, lo que ha generado gran expectativa entre los consumidores. La apertura ya ha sido celebrada en redes sociales por los primeros visitantes.

Al fin la marca china Mixue ha llegado a México con la apertura de su primera sucursal en el Centro Histórico, misma que se ubica en calle de Monte de Piedad 15, en el Centro Histórico de la Ciudad de México de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Por lo que los fans de la marca china Mixue podrán disfrutar de su sabor traído desde Asia con sus:

Helados soft-serve

Té

Bubble tea

Bebidas dulces

Con la apertura de la primera sucursal de la marca china Mixue en el Centro Histórico ya son varios los internautas que han compartido el momento en redes sociales, así como también ha dejado su recomendación.

¿Qué precio tendrán los helados y bebidas de marca china Mixue en México?

La marca china Mixue en México llegará con su filosofía hasta en los precios, pues según una publicación en redes sociales estos son bastantes accesibles.

Pues los precios de helados y bebidas van de los 8 pesos y hasta los 45 pesos, en una selección de gran variedad de productos y sabores.

Con ello, los precios en la primera sucursal de marca china Mixue en el Centro Histórico serían:

Helado Mixue: $8

Té negro: $15 (M) / $20 (L)

Té de Jazmín: $20

Té Oolong: $20

Limonada MIXUE: $20

Té negro con limón: $25

Té de Jazmín con helado: $25

Té negro con helado: $25

Té Oolong con helado: $25

Té de Jazmín con leche: $25

Café americano: $25

Súper sundae de fresa: $30

Súper sundae de chocolate: $30

Súper sundae con galleta: $30

Súper sundae de mango: $30

Té de Jazmín con mango y durazno: $30

Milk tea con boba: $30 (M) / $40 (L)

Malteada de fresa: $35

Té de Jazmín con maracuyá: $35

Té Oolong con durazno: $35

Milk tea con gelatina de coco: $35 (M) / $40 (L)

Milk tea con pudín: $35 (M) / $40 (L)

Milk tea con bolitas de taro: $35

Doble topping: $35 (M) / $40 (L)

Latte: $35

Latte con té de Jazmín: $35

Naranjada Mixue: $40

Té Oolong con uva y bolitas de taro: $40

Latte con leche de coco: $40

Affogato: $40

Mango con coco y bolitas de taro: $45

Té de Jazmín con fresa: $45

Triple topping: $45