La mascota oficial de la cadena de helados Mixue, el “Rey de Nieve”, ha llegado a México luego de que anunciara que la famosa heladería abrirá una nueva sucursal en el país.

A través de redes sociales, la cuenta de Mixup publicó un video en el que se observa al “Rey de Nieve” caminando por reconocidos lugares de la Ciudad de México (CDMX).

Mixue abrirá su primera sucursal en México cerca del Zócalo de la CDMX (Eduardo Díaz SDP Noticias )

El “Rey de Nieve” de Mixue llega a México para apertura de nueva sucursal

De frente a la apertura de su nueva sucursal en CDMX, Mixue publicó un video en el que se muestra al “Rey de Nieve” visitando emblemáticos sitios y calles de esta ciudad, entre ellas:

Zócalo de CDMX

Entrada del barrio chino

Museo Soumaya

Paseo de la Reforma

Calle Madero

En 2025, Mixue se convirtió en la cadena de comida con más sucursales en el mundo, desplazando a grandes empresas como McDonald ‘s, y el “Rey de Nieve” ha llegado a al menos 13 países fuera de China.

De acuerdo con la información, lo que caracteriza a la cadena del “Rey de Nieve” es el precio y el alcance de sus sucursales, en donde se pueden encontrar una variedad de productos como:

Helados soft-serve

Té

Bubble tea

Bebidas dulces

Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce cuándo abrirá la sucursal de Mixup en México, pero se sabe que será en una locación cercana al Zócalo de la CDMX.