La mascota oficial de la cadena de helados Mixue, el “Rey de Nieve”, ha llegado a México luego de que anunciara que la famosa heladería abrirá una nueva sucursal en el país.
A través de redes sociales, la cuenta de Mixup publicó un video en el que se observa al “Rey de Nieve” caminando por reconocidos lugares de la Ciudad de México (CDMX).
De frente a la apertura de su nueva sucursal en CDMX, Mixue publicó un video en el que se muestra al “Rey de Nieve” visitando emblemáticos sitios y calles de esta ciudad, entre ellas:
- Zócalo de CDMX
- Entrada del barrio chino
- Museo Soumaya
- Paseo de la Reforma
- Calle Madero
En 2025, Mixue se convirtió en la cadena de comida con más sucursales en el mundo, desplazando a grandes empresas como McDonald ‘s, y el “Rey de Nieve” ha llegado a al menos 13 países fuera de China.
De acuerdo con la información, lo que caracteriza a la cadena del “Rey de Nieve” es el precio y el alcance de sus sucursales, en donde se pueden encontrar una variedad de productos como:
- Helados soft-serve
- Té
- Bubble tea
- Bebidas dulces
Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce cuándo abrirá la sucursal de Mixup en México, pero se sabe que será en una locación cercana al Zócalo de la CDMX.