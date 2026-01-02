¿Cómo se llama la mascota de Mixue? La heladería china que abre en 2026 en México

Mixue, la heladería china que abre en 2026 en México llegará con lo mejor de su éxitos en helados y tés, pero no solo eso, pues también tiene su mascota dispuesta a causar sensación.

Mascota de Mixue, la heladería china que abre en 2026 en México, que se llama Rey de Nieve, mientras que su nombre original en chino es Xuě Wáng.

Rey de Nieve, la mascota de Mixue la heladería china que abre en 2026 en México también causará sensación

Sin duda ante la próxima apertura en 2026 de Mixue, la heladería china en México, su mascota el Rey de Nieve también causará sensación.

Ya que el Rey de Nieve es todo un fenómeno en el éxito de Mixue, mascota de la heladería china que fue introducida oficialmente en 2018 y que se ha convertido en el símbolo icónico y embajador global de la marca.

El Rey de Nieve, la mascota de Mixue, la heladería china se trata de un gran muñeco de nieve que lleva una capa roja y una corona dorada, además de un cetro con forma de helado de cono.

Asimismo, Rey de Nieve no solo es la mascota de Mixue, la heladería china, pues también es el “Director de Calidad” de la empresa.

Tanto ha sido el éxito de El Rey de Nieve, la mascota de Mixue, la heladería china que abre en 2026 en México que cuenta con su propio mech junto a la marca con coleccionables para sus fans.

Y no solo eso, pues El Rey de Nieve tiene su propia canción para Mixue, “I love you, you love me, Mixue Ice Cream & Tea” y cuenta incluso con una serie de animación lanzada en 2023.

Incluso, El Rey de Nieve, la mascota de Mixue, la heladería china que abre en 2026 en México tiene su novia, La Reina de Nieve o Xuě Mèi, la cual fue presentada durante la celebración de San Valentín en 2024.