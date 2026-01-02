Ante la próxima apertura de la primera sucursal en México de la famosa cadena de heladerías china Mixue, la duda gira sobre su dueño.

Por lo que te contamos ¿quién es el dueño de Mixue? Pues esto es lo que sabemos sobre Zhang Hongchao, el creador de la heladería china que abre su primera sucursal en México.

¿Quién es Zhang Hongchao, dueño de Mixue, la heladería china que abre su primera sucursal en México?

Zhang Hongchao es un empresario originario de China, que nació en 1976 en la ciudad de Kaifeng, provincia de Henan.

Es conocido por ser el fundador y presidente de Mixue Group, la famosa cadena de heladerías y bebidas que ocupa el segundo lugar como la más grande del mundo por ventas.

¿Quién es el dueño de Mixue? Heladería china que abre su primera sucursal en México (Especial )

¿Qué edad tiene Zhang Hongchao?

Zhang Hongchao tiene aproximadamente 49 o 50 años de edad.

¿Quién es la esposa de Zhang Hongchao, dueño de Mixue, la heladería china que abre su primera sucursal en México?

No hay información pública sobre quién es la esposa de Zhang Hongchao, dueño de Mixue.

¿De qué signo zodiacal es Zhang Hongchao?

Al no tener su fecha exacta de nacimiento se desconoce el signo zodiacal de Zhang Hongchao, sin embargo se conoce que su signo en el horóscopo chino es el Dragón por su año de nacimiento en 1976.

¿Cuántos hijos tiene Zhang Hongchao, dueño de Mixue, la heladería china que abre su primera sucursal en México?

Se desconoce si Zhang Hongchao, dueño de Mixue, la heladería china que abre su primera sucursal en México tiene hijos.

¿Qué estudio Zhang Hongchao?

Se sabe que Zhang Hongchao estudió en la Universidad de Economía y Derecho de Henan.

¿En qué ha trabajado Zhang Hongchao, dueño de Mixue, la heladería china que abre su primera sucursal en México?

La trayectoria laboral de Zhang Hongchao, dueño de Mixue, la heladería china que abre su primera sucursal en México comenzó desde cero.

Luego de que mientras era estudiante, Zhang Hongchao emprendió con un puesto de nieves en Zhengzhou con solo 3 mil yuanes -poco más de 7 mil 600 pesos, al tipo de cambio- que su abuela le prestó.

Ya para 1999, abrió su segunda tienda bajo el nombre de Mixue Bingcheng, su éxito se debió a que fue él mismo quien administró totalmente todo el negocio, para ofrecer sus productos a un bajo precio.

Por lo que en 2007 logró Zhang Hongchao vender helados a solo 1 yuan - 2.56 pesos-, lo que impulsó el crecimiento masivo de la franquicia Mixue.

Actualmente, Zhang Hongchao se mantiene como el presidente de Mixue Group con 53 mil tiendas a nivel global.

Se estima que la fortuna de Zhang Hongchaoa tras crear Mixue es de aproximadamente 8,160 millones de dólares - más de 146 millones de pesos-.

La famosa heladería china Mixue de Zhang Hongchao abrirá su primera sucursal en México

La famosa heladería china Mixue de Zhang Hongchao pronto se expandirá a México, abriendo su primera sucursal.

Se dice que la primera sucursal en México de la heladería llegará a principios de 2026, sin embargo, aún se desconoce la fecha precisa.

Lo que sí se conoce es que la primera sucursal de Mixue en México tendrá ubicación en el Zócalo de la Ciudad de México, en la calle de Monte de Piedad 15, en el Centro Histórico de la Ciudad de México de la alcaldía Cuauhtémoc, donde antes era el local de la joyería “Regalos de México” .