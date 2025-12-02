Tal y como se venía anunciando la cadena china Mixue está por llegar a México, pues abrirá su primera sucursal cerca del Zócalo de la CDMX.

Luego de que se reportara una manta en calles del Zócalo de la CDMX en el cual aparece que Mixue abrirá su primera sucursal.

En dicha manta se puede leer “ Mixue Helado y Té, establecida en 1997. Es una reconocida cadena que se especializa en helados, bebidas las frutas, tés y café.”

Mixue abrirá su primera sucursal en México cerca del Zócalo de la CDMX (Especial )

Mientras que la ubicación exacta de la primera sucursal en México de Mixue es en calle de Monte de Piedad 15, en el Centro Histórico de la Ciudad de México de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, justo en el local de la antes joyería “Regalos de México” .

¿Qué vende Mixue, la cadena china que abrirá sucursal cerca del Zócalo de la CDMX?

Mixue, la cadena china que abrirá sucursal cerca del Zócalo de la CDMX es una franquicia de comida rápida que se especializa en helados y bebidas a base de té.

Entre los productos más famosos de Mixue está el helado Signature King Cone, que se trata de un cono de helado suave, así como el popular Super Boba Sundae que es un helado de vainilla, caramelo y perlas de tapioca.

Además de sus populares helados, Mixue también ofrece una variedad de tés con leche, bebidas de frutas frescas, entre otros productos de la gama de helados.