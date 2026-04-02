La marca china de helados y bebidas Mixue está en busca de la nueva voz de su canción en español tras su llegada a México.

Luego de que Mixue lanzó concurso para ser la nueva voz de su canción en español y donde participar será muy fácil junto al Rey de Nieve, así que presta atención pues te tenemos todos los detalles.

Así podrías ser el elegido para dar voz a la canción en español de Mixue

Tras su reciente llegada a México, la marca china Mixue viene dispuesta a conquistar al público mexicano y lo hará con tu ayuda, pues ya busca a la nueva voz de su canción en español.

Pues Mixue ha lanzado un concurso para encontrar a la nueva voz de su canción en español y ser un aliado del Rey de Nieve.

Y si te animas tú podrías ser la nueva voz de la canción en español de Mixue, para concursar será muy fácil, pues solo deberás grabar un video cantando el tema y enviarlo a mixuemexico@mxbc.com antes del 30 de abril de 2026.

Acá te dejamos la letra de canción en español de Mixue, así que suerte:

Tú me amas, yo te amo

MIXUE endulza tu corazón

Tú me amas, yo te amo

MIXUE es dulce amor

Tú me amas, yo te amo

Tú me amas, yo te amo

MIXUE endulza tu corazón

La nueva voz de la canción en español de Mixue también incluirá premios

Mixue también prepara premios para el ganador de la nueva voz de la canción en español para México.

Por lo que si resultas ganador no solo serás la nuevas voz de la canción de Mixue, pues también la marca china de helados te premiará con un kit de productos “increíbles”, aunque no dio más detalles de qué será.