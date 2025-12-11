El recién nombrado presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, destacó su compromiso de colaborar estrechamente con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la próxima renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Su objetivo central es alcanzar las mejores condiciones arancelarias posibles para el país en un contexto económico internacional cada vez más complejo.

Durante su primer discurso como líder del organismo empresarial, Medina Mora subrayó la importancia de mantener un diálogo constante y constructivo entre el sector privado y el Gobierno federal, señalando que ambos deben trabajar conjuntamente para fortalecer la posición de México frente a sus principales socios comerciales.

José Medina Mora urge revisar aranceles para que México esté listo para el T-MEC

El presidente del CCE recordó que México se ha consolidado como el socio comercial número uno de Estados Unidos, lo que, a su juicio, demuestra la profunda integración económica existente entre ambas naciones. Esta interdependencia, afirmó, debe ser aprovechada para impulsar acuerdos que beneficien a los tres países involucrados en el T-MEC, especialmente en lo referente a la reducción de aranceles y la mejora de las condiciones de competitividad para México.

Medina Mora también resaltó la relevancia del diálogo permanente con organismos empresariales estadounidenses, con quienes buscan identificar áreas de coincidencia que permitan fortalecer la permanencia y la evolución del tratado comercial. Enfatizó que su papel dentro de la negociación será contribuir con propuestas que enriquezcan la postura mexicana y faciliten acuerdos más favorables.

Asimismo, hizo un llamado a la unidad nacional para enfrentar las condiciones difíciles del entorno global, apelando a la necesidad de presentar una voz firme y cohesionada. Reconoció que la postura reciente de Estados Unidos ha sido compleja, pero destacó la capacidad de Sheinbaum para mantener una relación serena y estratégica, lo que ha permitido avanzar en negociaciones clave. Finalmente, recordó que el T-MEC, vigente desde 2020, representa una modernización del antiguo TLCAN y es fundamental para el desarrollo económico de Norteamérica.