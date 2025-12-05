Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, aseguró que hasta el momento “no hay ninguna señal” de que el T-MEC vaya a terminar.

A pesar de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos ha asegurado que podría dejar que el T-MEC expire para buscar acuerdos bilaterales, Marcelo Ebrard aseguró que no hay nada que indique que no será renovado.

Cabe señalar que será en 2026 cuando se lleve a cabo el proceso de revisión para una posible extensión; sin embargo, su vigencia actual está establecida para el 2036.

Ebrard reitera que proceso de revisión de T-MEC se lleva sin problemas en Estados Unidos

Marcelo Ebrard señaló que no es su tarea discutir las declaraciones de Trump; sin embargo, aseguró que el proceso de discusión sobre la revisión del T-MEC se llevan sin problemas en Estados Unidos.

“Yo respeto mucho las declaraciones del presidente Trump, no me corresponde discutir con él nada, no es mi tarea; sin embargo, hoy mismo mientras platicamos está en proceso de consultas en Estados Unidos” Marcelo Ebrard

Por ello, aseveró que, en términos del proceso de revisión, no hay ninguna señal de que el T-MEC no vaya a ser revisado como está planeado.

“En términos del proceso de revisión del tratado, hasta hoy no tengo ninguna señal que me diga que no se va a seguir adelante” Marcelo Ebrard

Asimismo, resaltó que como en México, Estados Unidos está realizando sus proceso de consulta como se mandata en el tratado; estas consultas también se realizaron en Canadá.

De acuerdo con Donald Trump, el T-MEC está por vencer; sin embargo el proceso que se realiza el 2026 solo es la revisión obligatoria.

A pesar de ello, si alguno de los países miembros no está de acuerdo este acuerdo sí podría terminar.

Cabe señalar que si alguno de estos países quiere retirarse, tiene un plazo mínimo de 6 meses para notificarlo al resto.