El Pleno del Senado aprobó en lo general y particular la reforma que potencia el nearshoring y los beneficios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La reforma al artículo 8 de la ley que busca fortalecer el incremento de la Competitividad de la Economía Nacional, fue aprobada en sesión por unanimidad por 79 votos a favor.

Es de destacar que la reforma considera necesario introducir como política de Estado, que el gobierno reconozca la tendencia del nearshoring como objetivo dentro del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad.

Crecimiento económico del nearshoring beneficiará al T-MEC, defienden senadores

La reforma que potencia el nearshoring busca, además, implementar programas y políticas del gobierno para aprovechar la relocalización de empresas extranjeras a favor del T-MEC.

T-MEC (Cortesía)

Los objetivos de la misma, según dijo en tribuna el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, son:

Fomentar la inversión

Aportar al desarrollo regional

Creación de empleos de calidad

Innovación en el territorio nacional

De igual manera, defendió que el país cuenta con una ubicación estratégica en Norteamérica, por lo que esto permitirá que México sea destino de nuevas inversiones.

Al respecto, resaltó que la importancia del nearshoring se debe a que es un motor clave para el crecimiento económico, atrayendo inversión extranjera y fortaleciendo la integración con Estados Unidos y Canadá.