El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México tiene el “mejor trato arancelario” rumbo a la discusión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).​

“El mejor trato con respecto a aranceles, si lo comparas con los demás países del mundo, es mucho mejor donde termínanos que lo que habíamos esperado”

Así lo aseguró Marcelo Ebrard en entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, donde además aseguró que México vislumbra mejores oportunidades para el T-MEC en el 2026.

Marcelo Ebrard señala que no es conveniente para Estados Unidos tener tensiones con el T-MEC

En la misma entrevista, Marcelo Ebrard recordó que hace unos meses el presidente Donald Trump había amenazado con imponer 25% de aranceles a todas las exportaciones de México, situación que no ocurrió.

Donald Trump (Matt Rourke / AP Foto / AP)

En ese panorama, Marcelo Ebrard señaló varios motivos por los que no es conveniente que Estados Unidos mantenga tensión con el T-MEC:

México ocupa el primer lugar en exportaciones e importaciones con Estados Unidos

México es un socio estratégico con manufactura que beneficia a Estados Unidos

Tensiones entre ambos países puede causar pérdidas económicas para ambos

De igual manera, el secretario de Economía detalló que Estados Unidos tendrá elecciones en 2026, por lo que ve poco probable que se abra un nuevo debate en cuanto al desarrollo del T-MEC.

“Hay otro factor que hay que tomar en cuenta, que el 2026 es un año electoral en Estados Unidos. Entonces, ¿qué tal tanto puedes abrir el debate de todo el tratado? Pues puede ser algo sumamente complejo para la Administración Trump, si hace eso”

Marcelo Ebrard también reconoció que puede haber desacuerdos entre ambos países en el sector agrícola u otros, tales como el caso de los tomateros estadounidenses que no están de acuerdo con la venta de tomate mexicano.