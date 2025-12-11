El pasado 10 de diciembre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) nombró a José Medina Mora como su presidente, ahora la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reacciona a su llegada.

Desde la conferencia mañanera del pueblo del jueves 11 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció por este nombramiento, del que espera que esta nueva titularidad de José Medina Mora al frente del CCE se dé bien.

Previamente José Medina Mora y la presidenta Claudia Sheinbaum ya se habían reunido en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum reacciona a la llegada de José Medina Mora al CCE; recuerda que el pueblo es el que manda

En respuesta al nombramiento de José Medina Mora como presidente del CCE, Claudia Sheinbaum espera que todo se de bien y recordó que cómo le ha dicho a los empresarios en otras ocasiones que aunque tengan desacuerdos se tiene que trabajar en lo que sí están de acuerdo.

La presidenta Claudia Sheinbaum agregó que lo que no se puede es regresar a un pasado de “corrupción” y de “privilegios”, del que señaló que “había un grupo que gobernaba México”.

A su vez la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que a “México lo gobierna su pueblo”, porque sostiene que esa es la “verdadera democracia”.

Por lo que sostuvo que no puede ser que unos cuantos decidan por la mayoría, situación que afirma se daba en el pasado de México, y que también estaba vinculado con fraudes electorales.

Agregó también que ahora que gobierna el pueblo muchos empresarios y empresarias mexicanas están de acuerdo en invertir para el desarrollo de México, y eso es lo que quiere su Gobierno.

“Esperemos que bien (...) A México lo gobierna su pueblo, en México quién manda es su pueblo porque esa es la verdadera democracia (...) ahora gobierna el pueblo y muchos empresarios y empresarias mexicanas están de acuerdo en invertir para el desarrollo de México y eso es lo que queremos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

El CCE eligió por unanimidad a José Medina Mora como su presidente para el periodo del 2026-2027 a penas el pasado 10 de diciembre.

Esperan que el nuevo presidente del CCE, vea también por la revisión del T-MEC en 2026, así como un diálogo con el Gobierno de México.