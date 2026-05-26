Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, dejó de manera temporal la vicepresidencia de la empresa a fin de centrarse en su defensa legal.

El heredero es señalado de ser el presunto asesino de su padre y tras el pago de una fianza el pasado 19 de mayo sigue su proceso en libertad en Barcelona, España.

Jonathan Andic envió una carta este martes 26 de mayo a la opinión pública para señalar que su defensa le impide mantener las exigencias que corresponden a su cargo en la compañía.

Jonathan Andic considera injustos los señalamientos de haber asesinado a su padre

Jonathan Andic ha negado ser el responsable de la muerte de su papá y dijo que los señalamientos sn injustos e infundados.

“A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la mas grave, injusta e infundada acusación” Jonathan Andic

El caso familiar tiene de fondo el nombramiento de Jonathan Andic en Mango Men, donde se generaron grandes pérdidas y el regreso de Isak Andic de su retiro para tratar de recomponer la situación.

Aunque Jonathan Andic dejó Mango Men mantenía su puesto directivo como vicepresidente de la compañía.

Jonathan Andic es el principal sospechoso en la investigación por muerte del fundador de Mango

El caso por el fallecimiento del fundador de Mango en diciembre de 2024 continúa hasta estos días.

El caso se había archivado en enero de 2025 pero pocos meses después volvió a abrirse y la investigación se centró en Jonathan Andic.

La semana anterior Jonathan Andic pagó un millón de euros como fianza para llevar su proceso en libertad, además de otras medidas cautelares como firmas semanales y retiro del pasaporte.

Es el principal sospechoso de la muerte de su padre cuando ambos paseaban en la montaña de Collbató en Barcelona e Isak Andic cayó a un acantilado de 100 metros.