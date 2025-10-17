El nombre de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha tomado importancia tras un giro en la investigación de la muerte de su padre Isak Andic.

Por lo que te contamos ¿quién es Jonathan Andic? Esto es lo que sabemos del hijo del fundador de Mango.

¿Quién es Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango?

Jonathan Andic es un empresario español que nació el 23 de abril de 1981 en Barcelona, España; es conocido por ser el hijo mayor de Isak Andic, fundador de Mango.

Actualmente, Jonathan Andic es vicepresidente del consejo de administración de la empresa familiar de moda.

¿Qué edad tiene Jonathan Andic?

Jonathan Andic tiene actualmente 44 años de edad.

¿Quién es la pareja de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango?

El hijo del fundador de Mango, Jonathan Andic está casado con la empresaria e influencer Paula Navarro, mejor conocida como Paula Nata de 36 años de edad.

¿De qué signo zodiacal es Jonathan Andic?

Conforme a su fecha de nacimiento Jonathan Andic pertenece al signo zodiacal de Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Jonathan Andic?

Jonathan Andic y su esposa Paula Nata se han convertido en padres por primera vez, tras el nacimiento en septiembre de 2025 de su primer hijo, del quien aún no se hace público su nombre.

¿Qué estudió Jonathan Andic?

Se sabe que durante su juventud Jonathan Andic estudió en un internado en Suiza, ya más tarde se graduó de la licenciatura en Comunicación Audiovisual en Estados Unidos.

Asimismo, Jonathan Andic cuenta con especialización en Contabilidad y Finanzas para Directivos y gestión empresarial en la escuela de negocios IESE de España.

¿En qué ha trabajado Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango?

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango ha trabajado desde joven en la empresa de la familia, pues en 2007, fue el responsable de lanzar y gestionar la línea masculina de Mango Man.

Asimismo, Jonathan Andic se ha desarrollado como supervisor del departamento de Comunicación e Imagen y el área de Interiorismo y Gestión de la Construcción de Mango.

En 2012, Jonathan Andic tomó el cargo de vicepresidente del consejo de administración de Mago, mientras que tras la muerte de su padre Isak Andic, dejó solo las funciones ejecutivas para gestionar las empresas patrimoniales de la marca.

Hijo del fundador de Mango, Jonathan Andic es investigado por muerte de su padre

Luego de un poco más de un año de la muerte de Isak Andic, fundador de Mango; su hijo Jonathan Andic está siendo investigado, por lo que es sospechoso de presunto homicidio.

Pese a que no hay evidencia que concluyan para señalar formalmente el homicidio, las autoridades anotaron contradicciones y zonas grises en el testimonio de Jonathan Andic.

Sumado a esto el testimonio de la pareja del fallecido Isak Andic, fundador de Mango, Estefanía Knut quién fue directa al declarar sobre la mala relación entre padre e hijo.

Ante este giro que apunta a Jonathan Andic, la familia del fundador de Mango r espaldo su confianza para la nueva cabeza de la empresa.

Isak Andic murió el 14 de diciembre de 2024 tras caer 150 metros mientras hacía senderismo con su hijo en las cuevas de Salnitre, Collbató, Cataluña.