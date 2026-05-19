Jonathan Andic, hijo mayor de Isak Andic, fundador de Mango, quedó en libertad bajo fianza tras ser detenido en Barcelona por el presunto asesinato de su padre.

Una jueza fijó un millón de euros como garantía, además de imponer medidas cautelares a Jonathan Andic como la entrega de su pasaporte y la prohibición de salir de España.

El abogado Cristóbal Martell, reconocido por defender a Lionel Messi y al FC Barcelona, calificó la acusación de homicidio como inconsistente y aseguró que su cliente demostrará su inocencia.

Abogado niega que acusación de homicidio contra Jonathan Andic

El abogado Cristóbal Martell ya había adelantado que hablar de homicidio es inconsistente, doloso y estigmatizante.

No obstante, dijo que su cliente es inocente y comienza un proceso donde saldrá a la luz la verdad y sus inocencia.

Fianza y otras medidas cautelares a Jonathan Andic

Además de la fianza a Jonathan Andic, se le han interpuesto otras medidas cautelares como acudir cada semana al juzgado, la entrega de su pasaporte y la prohibición de salir de España.

A Jonathan Andic se le vio entrar al juzgado vestido de azul marino y gris, esposado y llevado por alrededor de cinco policías.

Más tarde se le vio salir caminando en total libertad con el acompañamiento de su abogado Cristóbal Martell, de otras personas y dos policías.

Cristóbal Martell, el abogado de Leonel Messi, defiende a Jonathan Andic

Cristóbal Martel es un reconocido abogado penalista en España que ha defendió a Leonel Messi de acusaciones de fraude fiscal.

También representó al futbolista Dani Alves por el caso de agresión sexual, aunque solo estuvo al frente de su defensa de enero a octubre de 2023 en la fase de instrucción y luego el futbolista cambió de abogada.

De la misma manera defendió al FC Barcelona del caso de pagos millonarios a José María Enríquez Negreira exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

En 2013, Cristóbal Martell defendió al FC Barcelona en las acusaciones de estafa durante el traslado del futbolista Neymar jr. del Santos FC al Barcelona.

En cuanto a casos no relacionados al deporte, defendió a Jordi Pujol Ferrusola, empresario e hijo de un político del mismo nombre, a quien se le señala de liderar una red de corrupción.