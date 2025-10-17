Tras un año de la misteriosa muerte de Isak Andic, fundador de Mango el pasado 14 de diciembre de 2024 en Cataluña, España; la policía investiga a su hijo, Jonathan Andic de 44 años, por presunto homicidio.

Por lo que el juzgado de Instrucción número 5 de Martorell ha imputado como sospechoso de presunto delito de homicidio a Jonathan Andic, pasando de testigo a investigado.

Luego de que Jonathan Andic fue la única persona en ver viva por última vez a su padre Isak Andic, fundador de Mango, tras el trágico accidente del cual fue testigo.

Pues ambos se encontraban ese día haciendo senderismo cerca de las cuevas de Salnitre, en Collbató, momento en el que Isak Andic, fundador de Mango resbaló y cayó al precipicio a unos 150 metros.

Pese a que no hay pruebas por ahora de que la muerte de Isak Andic, fundador de Mango fuera por homicidio, la policía ha señalado que “el testigo se contradijo, dejó zonas grises y describió hechos que no podían corresponder” tras las conclusiones de la investigación.

Asimismo, se dice que otro de los detalles que hizo que el caso tomará este giro, fue el testimonio de Estefanía Knuth de 52 años, golfista profesional y pareja del fallecido Isak Andic, quien en sus declaraciones remarcó a las autoridades “la mala relación entre padre e hijo” .

Isak Andic (Tomada de video)

Familia de Jonathan Andic confía en la inocencia de heredero, tras ser investigado por la misteriosa muerte de su padre Isak Andic, fundador de Mango

Luego de los señalamientos que investigan a Jonathan Andic al ser sospechoso por la misteriosa muerte de su padre Isak Andic, fundador de Mango, la familia confía en su inocencia.

Según, el diario local, El País, se comunicó con la familia Andic quien remarcó que seguirá sin hacer comentarios sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango.

Sin embargo, se mostraron respetuosos ante las investigaciones que se llevan a cabo por la muerte de Isak Andic, fundador de Mango y “seguirán colaborando como hasta ahora, con las autoridades”.

Así como expresaron estar seguros que “el proceso terminará lo antes posible y se demostrará la inocencia de Jonathan Andic”.