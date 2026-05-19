Jonathan Andic fue detenido este martes 19 de mayo como presunto responsable del asesinato de su padre, Isak Andic, fundador de la marca de ropa Mango.

Los Mossos d’Escuadra, es decir, la policía catalana, detuvo a Jonathan Andic en su domicilio de Barcelona, España.

Tras ello, fue presentado en la comisaría de Martorell, donde ha sido alcanzado por su abogado Cristóbal Martell.

Sospechan que Jonathan Andic preparó un montaje para la muerte de su padre

La muerte de Isak Andic se dio el 14 de diciembre de 2024 cuando paseaban en las cuevas de salitre en el municipio de Collbató, Barcelona, y cayó por un barranco de 100 metros.

La investigación se lleva en el Juzgado de Instrucción 5 en de Martorell, Barcelona, donde es el único sospechoso debido a que paseaban solos.

Hasta ahora, a Jonathan Andic se le acusa de haber ido días antes al sitio, presuntamente como parte de una preparación del homicidio.

La investigación se encuentra en secreto de sumario, es decir, que la información esta reservada para no ventilarse públicamente. De esta manera, lo que se conoce es poco sobre el caso.

Comparan a Jonathan Andic con Armando Mendoza de Betty La Fea

La trágica muerte del fundador de Mango deja un caso de telenovela, tal como en Betty La Fea, especialmente lo que tiene que ver con el personaje de Armando Mendoza.

Ambas historias casualmente están enmarcadas en la industria textil, con conflictos de sucesión y gobernanza de sus empresas, así como el regreso del retiro del fundador para recomponer el rumbo de su empresa.

De acuerdo con medios españoles, Isak Andic regresó de su retiro para resolver las grandes pérdidas que generó Jonathan Andic.

Jonathan Andic se convirtió en director de Mango Man pero ante su mal desempeño, como el de Armando Mendoza en Betty La Fea, le quitaron los cargos ejecutivos y quedó solo como vicepresidente y miembro del consejo.