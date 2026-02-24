La inflación en México se aceleró a 3.92% en la primera quincena de febrero del 2026, así lo dieron a conocer datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Estos resultados muestran que la inflación en México mantiene una tendencia al alza desde que comenzó el 2026, pues durante la primera quincena de enero llegó a 3.77 %.

Estos son los productos que más influyeron en la inflación de México con su incremento en los precios

En el reporte sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), Inegi reportó que la inflación en México se aceleró en la primera quincena de febrero.

Inflación en México: Productos que más subieron (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

El índice de precios no subyacente incrementó .32 por ciento a tasa quincenal, los precios de frutas y verduras subieron 2.10 %, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 0.01 %.

Según el reporte, los productos que más influyeron en la inflación con su incremento en los precios fueron:

Jitomate con un aumento del 7.9%

Papa y otros tubérculos con un alza de 13.16%

Tomate verde con un incremento del 17.84%

Limón subió un 17.03%

Otros rubros que también se encarecieron incluyeron las operaciones quirúrgicas (1.59 %), los detergentes (0.81 %) y la educación universitaria (0.72 %).

Mientras que los productos que disminuyeron sus precios durante la primera quincena de febrero fueron:

Calabacita baja del 8.93%

Chayote disminuyó un 7.49%

Cebolla con una disminución del 4.59%

Otros chiles frescos con una baja del 3.96%

Desodorantes personales con una reducción del 2.46%

Destacaron caídas en los precios de artículos y servicios como lociones y perfumes (-1.97 %), carne de cerdo (-0.57 %), pollo (-0.55 %) y el gas doméstico LP (-0.54 %).

Los estados que reportaron variaciones quincenales por arriba del promedio nacional de inflación fueron

El avance de los precios no fue uniforme en el país, los estados que reportaron las variaciones quincenales por arriba del promedio nacional fueron:

Veracruz (0.49 %)

Nayarit (0.42 %)

Puebla (0.41 %)

Michoacán (0.40 %)

Guanajuato (0.39 %)

Mientras que los estados que se mantuvieron por debajo del promedio nacional incluyeron a:

Oaxaca (-0.06 %)

Baja California Sur (-0.02 %)

Baja California (0.03 %)

Tamaulipas (0.05 %)

Nuevo León (0.07 %)

De acuerdo con los datos compartidos el INPC registró un nivel de 144.064, aumentó 0.25 por ciento respecto a la quincena anterior.

En el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.15 % y la anual de 3.74 %.

Inegi detalló que el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, aumentó 0.22 % a tasa quincenal.

Los precios de las mercancías subieron 0.20 % y los de servicios 0.24 por ciento.

La inflación en México cerró en 2025 con una subida de 3.69 por ciento, por debajo de las expectativas del mercado.