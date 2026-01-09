La inflación en México llegó a su mínimo en 5 años, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de diciembre de 2025.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el INPC llegó a 3.69% durante el mes de diciembre de 2025; en el mismo periodo de 2024 la inflación anual general llegó a 4.21%.

Inflación de diciembre 2025 llega a su mínimo histórico en 5 años

Este es el nivel más bajo para un mes de diciembre en 5 años, pues en 2020, el INPC llegó a 3.15% anual.

Además, se mantiene en el rango marcado por el Banco de México (Banxico) para la estabilidad de los precios, en el margen de 3 +/- 1 punto porcentual.

Asimismo, el INPC de 3.69% muestra una desaceleración para el funal de 2025, gracias sobre todo a un menor avance en el índice no subyacente por la caída en los precios de frutas y verduras.

Índice de precios subyacente y no subyacente

El índice de precios subyacente de diciembre 2025, incrementó 0.41% a tasa mensual, donde los precios de las mercancías subieron 0.33 % y los de servicios, 0.48%.

Por otra parte, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.16%, donde los precios de los productos agropecuarios descendieron 0.66% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 0.24%.

Además, la variación e incidencia de productos genéricos del INPC durante diciembre 2025 mostró que los productos que reportaron mayor alza en sus precios son:

tomate verde: 27.01%

transporte aéreo: 19.89%

servicios turísticos en paquete: 5.23%

Mientras que los productos genéricos que reportaron mayor baja en sus precios son: