El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), compartió el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes de octubre, donde la inflación en México llegó a 3.5%.

De acuerdo con la medida de cambio promedio en los precios de productos, la inflación general anual del mes de octubre bajó hasta llegar a 3.57%.

Durante el mes de septiembre la inflación se colocó en 3.76%, es decir, disminuyó en un 5.053% con respecto a dicho periodo.

Durante el mes de octubre la inflación en México se colocó en 3.57%, con una variación mensual de 0.36% respecto al mes anterior.

Asimismo, el índice de precios subyacente incrementó a tasa mensual en 0.29%, donde los precios de mercancías subieron 0.17% y los servicios 0.39%.

Además, el índice de precios no subyacente creció 0.63%, donde los productos agropecuarios bajaron 0.90% y los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 1.89%.

Inflación en México; huevo, papa y pollo a la baja durante octubre 2025

De acuerdo con el Inegi, durante el mes de octubre 2025, se reportó una mayor incidencia en el INPC en productos como el pollo y el huevo, así como la cebolla y la carne de res.

De acuerdo con la Variación e incidencia de productos genéricos de Precios al Consumidor, los precios a la baja durante octubre fueron:

Aguacate: 10.53%

Naranja: 9.86%

Limón 8.79%

Papa: 7.29%

Huevo: 2.23%

Pollo: 1.32%

Por otra parte, los productos al alza durante dicho periodo fueron: