El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que la inflación general anual se ubicó en 3.80% para este mes de noviembre.

Cabe resaltar que la inflación de noviembre pero de 2024, la inflación mensual fue de 0.44 % y la anual, de 4.55 %.

En tanto productos como el jitomate y los alimentos preparados fueron los más afectados en esta medida de 3.80% de la inflación de noviembre 2025.

Jitomate y alimentos preparados, los más afectados en la inflación de 3.80% de noviembre 2025

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que es una medida de cambio promedio en los precios de los productos que forman una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, productos como el jitomate y alimentos preparados fueron los más afectados.

Además de:

Electricidad

Colectivo

Loncherías, fondas, torterías y taquerías

Vivienda propia

Chile serrano

Servicios profesionales

Restaurantes y similares

Calabacita

Productos para el cabello

En contraste los productos, bienes y servicios que fueron menos afectados fueron:

Vino de mesa

Aguacate

Papa y otros tubérculos

Ron

Tequila

Limón

Pantalones para hombre

Plátanos

Naranja

Frijol

Además en noviembre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM) tuvo un aumento mensual de 0.85 y de 3.93 % a tasa anual.

En el mismo periodo de 2024, ascendió 0.54 y 4.23 %, en ese orden reporta el INEGI.

También el INEGI destacó en su reporte que el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.19 % a tasa mensual.

A su interior, los precios de los servicios subieron 0.39 %, mientras que los de las mercancías disminuyeron 0.03 por ciento.

A tasa mensual, el índice de precios no subyacente creció 2.28 por ciento.

Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 3.49 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 2.97 por ciento.