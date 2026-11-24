Hutchison Ports TILH registró 100 mil TEUs operados durante 2026, con un crecimiento del 6 por ciento en el volumen de contenedores movilizados respecto a 2025, resultado que refleja su participación en las cadenas logísticas del centro del país.

La terminal, ubicada en Hidalgo y dentro de la zona de influencia del Valle de México, funciona como un punto de conexión entre los principales puertos mexicanos y los centros industriales, comerciales y de distribución de la región.

Su modelo operativo integra el transporte ferroviario y carretero para atender las necesidades de importadores, exportadores y empresas de distintos sectores productivos, fortaleciendo el movimiento de carga en México.

Hutchison Ports TILH fortalece su infraestructura logística

El complejo de Hutchison Ports TILH cuenta con una superficie construida de 28 hectáreas, distribuidas en distintas áreas operativas. De esta extensión, 4.1 hectáreas están destinadas al almacenamiento de contenedores llenos, 2.2 al de contenedores vacíos, 1.8 a la inspección de mercancías y 2.3 al centro regulador vehicular (CRV).

La terminal dispone de cuatro espuelas ferroviarias que suman 2.4 kilómetros de vía, infraestructura que forma parte de sus capacidades para el movimiento intermodal de mercancías.

El equipamiento incluye grúas pórtico sobre neumáticos (RTG) y maquinaria especializada para la movilización de contenedores llenos y vacíos. Entre sus principales servicios se encuentran la recepción, carga, descarga, almacenamiento y transferencia de mercancías, principalmente de importación y exportación.

El ferrocarril desempeña un papel central en el modelo operativo, al facilitar el traslado de contenedores en recorridos de larga distancia y complementar la distribución por carretera. La combinación de ambos medios de transporte brinda flexibilidad a las cadenas de suministro y permite atender los distintos requerimientos logísticos de los clientes.

Hutchison Ports TILH moviliza 100 mil TEUs en 2026 (cortesía )

Conectividad con puertos mexicanos y el Valle de México

La conectividad de la terminal intermodal en Hidalgo comprende corredores logísticos vinculados con los puertos de Veracruz, en el Golfo de México, así como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, en el océano Pacífico.

Esta relación permite acercar mercancías a las zonas industriales y centros de consumo del Valle de México, además de ofrecer alternativas para su distribución hacia diferentes destinos del país.

Al referirse al resultado,el gerente general de Hutchison Ports TILH, Gabriel Antonio Vallejos destacó el significado de este logro para la terminal y el compromiso de quienes participan en sus operaciones.

Alcanzar los 100 mil TEUs operados es un logro significativo para Hutchison Ports TILH y refleja la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros, así como el compromiso de nuestros colaboradores. Este resultado nos motiva a seguir fortaleciendo nuestras capacidades operativas y nuestra conectividad ferroviaria y carretera, para ofrecer soluciones logísticas que respondan a las necesidades del comercio y la industria en el centro del país. Gabriel Antonio Vallejos, gerente general de Hutchison Ports TILH

Además de su infraestructura y equipamiento, Hutchison Ports TILH cuenta con un equipo de 91 colaboradores. Como parte de su desarrollo profesional, la empresa mantiene programas de capacitación y entrenamiento especializado en procesos operativos, seguridad y uso de nuevas tecnologías, con el propósito de fortalecer sus competencias y los estándares de servicio.

Los 100 mil TEUs en 2026 reflejan la actividad de la terminal y la confianza de sus clientes, además de dimensionar su participación en la infraestructura logística que conecta los puertos mexicanos con los principales mercados del centro del país.