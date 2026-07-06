Hutchison Ports LCT fortalece la expansión de su terminal en el Puerto de Lázaro Cárdenas con una inversión superior a 600 millones de pesos destinada a incorporar 12 nuevas grúas eléctricas automatizadas tipo Rubber Tyred Gantry Crane (ARTG), con las que busca mejorar su capacidad operativa y logística.

Al respecto, Manuel García Gordillo, gerente general de Hutchison Ports LCT, señaló que la llegada del nuevo equipo marca el inicio de una nueva etapa para la terminal.

Este equipamiento forma parte de una estrategia integral de expansión que fortalecerá nuestra capacidad operativa y nos permitirá acompañar el crecimiento del comercio internacional con infraestructura de clase mundial, mayor eficiencia y mejores condiciones de servicio para nuestros clientes. Manuel García Gordillo, gerente general de Hutchison Ports LCT.

Hutchison Ports LCT impulsa la capacidad operativa del Puerto de Lázaro Cárdenas

Las 12 nuevas grúas arribaron el pasado 2 de julio a bordo del buque Xiang He Kou, procedente de China, y serán utilizadas en las operaciones de patio relacionadas con el manejo de carga contenerizada.

Gracias a su tecnología automatizada y su sistema de propulsión 100 % eléctrico, estos equipos permitirán incrementar la productividad, agilizar el movimiento de contenedores y optimizar las operaciones logísticas de la terminal.

Además, el proyecto contempla la construcción de 345 metros adicionales de muelle, la ampliación de 28 hectáreas del área operativa y el incremento de la capacidad anual de manejo de la terminal, que pasará de 1.8 millones a 2.5 millones de TEUs.

Fase III de expansión fortalece la infraestructura de Hutchison Ports LCT

La incorporación de las nuevas grúas forma parte del programa de expansión de Hutchison Ports LCT, cuyo proyecto principal es la Fase III de la Terminal Especializada de Contenedores, respaldada por una inversión superior a 220 millones de dólares.

Esta modernización también refuerza la estrategia de sostenibilidad de la empresa, ya que las nuevas grúas cuentan con tecnología 100 % eléctrica, lo que contribuirá a reducir las emisiones generadas por las operaciones portuarias y mejorar el desempeño ambiental de la terminal.

Como parte de su estrategia NET Zero, Hutchison Ports mantiene la meta de reducir 54.6 % las emisiones absolutas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de alcance 1 y 2 para 2033, tomando como base los niveles registrados en 2021. Asimismo, la empresa busca alcanzar emisiones netas cero en toda su cadena de valor para 2050.