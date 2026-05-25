Hutchison Ports ICAVE invertirá más de 62.8 millones de pesos para fortalecer la electrificación y automatización de sus operaciones en el Puerto de Veracruz, como parte de su estrategia de modernización logística y reducción de emisiones contaminantes.

La empresa incorporó seis nuevos Autonomous Trucks destinados al traslado interno de contenedores, con una inversión cercana a los 32.5 millones de pesos.

Con ello, la terminal alcanzará una flota de 12 vehículos autónomos en operación, lo que permitirá incrementar la capacidad operativa y mejorar la seguridad en las maniobras portuarias.

ICAVE fortalece logística portuaria con tecnología sustentable

La terminal también sumó tres Reach Stackers eléctricos para el manejo de contenedores y dos tracto-planas eléctricas que sustituyen maquinaria diésel convencional. La inversión en estas nuevas unidades superó los 30 millones de pesos.

De acuerdo con Javier Rodríguez Miranda, gerente general de Hutchison Ports ICAVE, los nuevos equipos forman parte de una transformación integral orientada a aumentar la eficiencia operativa y avanzar hacia un modelo portuario más sostenible.

Además, informó que los nuevos camiones autónomos comenzarán operaciones formales en junio de 2026.

Como parte de esta transición tecnológica, Hutchison Ports ICAVE estima una reducción aproximada del 58% en emisiones de CO₂ en comparación con equipos diésel convencionales.

Hutchison Ports ICAVE reduce emisiones y avanza hacia meta NET Zero

Según estimaciones operativas de la terminal, seis tracto-planas diésel generan alrededor de 58.5 toneladas de CO₂, mientras que seis Autonomous Trucks 100% eléctricos producen cerca de 24.3 toneladas, contribuyendo significativamente a disminuir el impacto ambiental de las operaciones portuarias.

Este programa de modernización se encuentra alineado con la estrategia global de sostenibilidad NET Zero de Hutchison Ports.

La empresa estableció desde 2021 el compromiso de reducir las emisiones absolutas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de alcance 1 y 2 para el año 2033, con una meta de reducción del 54.6% respecto al año base 2021.

Asimismo, Hutchison Ports mantiene el objetivo de alcanzar emisiones netas cero en toda su cadena de valor para el año 2050.