La terminal Hutchison Ports ICAVE certificó a 427 trabajadores, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la eficiencia en las operaciones portuarias. Esta certificación, de más de 2 mil 300 horas, es avalada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), y contó con capacitación teórica y práctica especializada en maniobras críticas y operación de equipo móvil.
Puerto de Veracruz impulsa certificación laboral para operadores portuarios
La certificación abarcó tareas clave como maniobras de izaje, operación de tractocamiones, montacargas, empty handlers y grúas pórtico sobre neumáticos, equipo fundamental para el movimiento de carga contenerizada. También participaron supervisores y mandos operativos de áreas estratégicas como almacenes, mantenimiento y patios de maniobra.
El programa se implementó con el acompañamiento de Trainmar México y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, instituciones que colaboraron en la evaluación de competencias y el desarrollo de contenidos técnicos para el personal.
La ceremonia de entrega de certificaciones se llevó a cabo en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, donde se destacó que esta etapa forma parte de un plan más amplio que continuará con nuevas fases para incluir otros operadores de equipos móviles.
Con esta iniciativa, la terminal busca consolidar un modelo de capacitación continua que permita reducir riesgos operativos, mejorar la productividad y fortalecer la competitividad del puerto. La profesionalización del personal es considerada un elemento clave ante el crecimiento del comercio exterior que se moviliza desde Veracruz, especialmente en carga automotriz, contenerizada y de granel.